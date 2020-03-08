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تراجع طفيف لأسعار العملات الاجنبية مقابل الجنيه السوداني

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الخرطوم 8 مارس 2020- تراجعت أسعار العملات الأجنبية على نحو طفيف في بداية تعاملات الأسبوع بينما نشطت الحملات الأمنية على تجار العملة في الشوارع الرئيسية وسط الخرطوم .

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رزم من الدولارات

وطبقا لمتعاملين تحدثوا لـ (سودان تربيون) فإن سعر البيع للدولار سجل 116 جنيها مقارنة بـ 118 جنيها الخميس فيما بلغ سعر البيع للريال السعودي 29 جنيها والدرهم الاماراتي 30.5 جنيها وبلغ سعر البيع لليورو 121 جنيها.

واكد المتعاملون توقف عمليات البيع والشراء مع نشاط الحملات الأمنية على تجار العملة في الخرطوم.

وقال أحد المتعاملين فضل عدم ذكر اسمه لـ (سودان تربيون) إن السلطات الأمنية اقتادت الأحد عددا من التجار، وتابع "كان هناك انتشار للسلطات في منطقة السوق العربي وسط الخرطوم منذ ساعات الصباح ".

وأشار الى أن تلك الحملة اسهمت في تراجع التجار عن عمليات البيع والشراء للعملات الاجنبية.

واوقفت مباحث شرطة إدارة العمليات الفيدرالية التابعة للإدارة العامة للمباحث والتحقيقات الجنائية 88 من تجار وسماسرة العملات بالخرطوم.

وألقت الفيدرالية القبض على عدد من التجار بمطار الخرطوم في صالة الوصول والسوق العربي والكلاكلة.

وطبقا لصحيفة "الانتباهة" الصادرة الأحد فإن المباحث الفيدرالية حجزت أموالا طائلة بالعملات المحلية والأجنبية ضبطت بحوزة أولئك التجار، ودوّنت بلاغات في مواجهتهم.

وأوضحت الصحيفة أنّ الفيدرالية وضعت خطة أمنية للقبض على شبكات وجهات مجهولة تقوم بشراء الدولار بكميات كبيرة وبأيّة مبالغ.

وحدد بنك السودان المركزي سعر الدولار اليوم الاحد بـ 0000 .55 للشراء جنيه والبيع بـ 55.2750 جنيه.

وقال وزير المالية ابراهيم البدوي في تصريحات له يوم الخميس إن السودان يعاني من أزمة مستفحلة في النقد الأجنبي بما يؤدي الى الازمات المتجددة وقال "قبل فترة فشلنا في توفير 28 مليون دولار لتخليص باخرة قمح".

وكشف الوزير عن احتياج شهري لتوفير 45 مليون دولار للقمح و212 مليون دولار للوقود و45 مليون دولار للأدوية..



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