ترتيبات لإرجاع أكثر من الفي سوداني من ليبيا في اطار برنامج العودة الطوعية

الخرطوم 23 أكتوبر 2021- ترتب الحكومة السودانية لاستقبال ما يزيد على الالفين من رعاياها الراغبين في الرجوع من ليبيا في سياق برنامج العودة الطوعية الذي ابتدرته السلطات في وقت سابق.

وزيرة الخارجية السودانية مريم الصادق

ووقفت وزيرة الخارجية مريم الصادق المهدي الجمعة على أوضاع اللاجئين والمهاجرين خلال زياتها لطرابلس ابان مشاركتها في مؤتمر دعم الاستقرار في ليبيا.

وبحسب تصريح عن وزارة الخارجية فإن منظمة الهجرة الدولية ستتكفل بترحيل أالفين ومائتي سوداني قبل نهاية العام الجاري.

ويستمر برنامج ترحيل اللاجئين والسودانيين الراغبين في العودة حتى العام المقبل وفق ما أكد الممثل المقيم لمنظمة الهجرة الدولية في ليبيا فدريكو سودا للقائم بأعمال السفارة السودانية بليبيا بالإنابة المفوض عثمان محمد البشير.

وتأوي السفارة السودانية بطرابلس المجموعة الراغبة في العودة الى حين ترحيلهم المتوقع الأسبوع القادم.

وعبرت الوزيرة عن سعادتها بلقاء الشباب، وقالت إنها حرصت رغم ضيق زمن زيارتها لطرابلس التي وصلتها في وقت متأخر من صباح الخميس.

وطمأنتهم بأنهم سيجدون الرعاية المباشرة منها ومن السفارة إلى حين عودتهم إلى وطنهم معززين مكرمين.