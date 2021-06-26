ترتيبات لعودة عشرات السودانيين العالقين بالهند خلال أيام

- انهيار كامل للنظام الصحي في الهند بعد تفشي "كورونا".. صورة من (الأناضول)
الخرطوم 26 يونيو 2021 -بدأت الحكومة السودانية في اتخاذ ترتيبات لإعادة 400 سوداني من العالقين في دولة الهند منذ عدة أسابيع.
ووصل غالب العالقين الى الهند للاستشفاء قبل أن تنتشر فيها جائحة كورونا على نطاق واسع، مما دعا السُّلطات هناك الى إغلاقها، بعد أن انهار النظام الصحي فيها وتوفى الالاف جراء الجائحة.
ونقلت وكالة السودان للأنباء، عن مصدر بوزارة الخارجية قوله، السبت، إن "اللجنة العليا للطوارئ الصحية اتفقت على اتخاذ كافة الترتيبات لتيسير عودة العالقين من الهند في الأسبوع الأول من يوليو".
وأشار إلى أن اللجنة تدرس خيارات عديدة، من بينها "الاستعانة بالدول الشقيقة في بعض الترتيبات اللوجستية واستكمال الترتيبات الداخلية لتوفير تمويل لعودة العالقين".
وقال المصدر إن السفارة السودانية بالعاصمة الهندية دلهي تتابع أمر العالقين والتنسيق معهم حول أمر عودتهم للبلاد.
أخر الآراءاسقاط الانتقال.. التقاء الشيوعيبن والإسلاميين 2021-06-26 15:44:19 بقلم : امير بابكر عبد الله يحدثنا التاريخ القريب عن اتفاق الشيوعيبن والاسلاميين على إسقاط نظام مايو الذي ترأسه الراحل جعفر نميري على مدى ستة عشر عاما. وإن لم يأت هذا الاتفاق متزامنا على مدى تلك السنوات، فالاسلاميون (...)
قراءات فى موقف الحكومة الإنتقالية من جولة مفاوضات جوبا الأخيرة مع الحركة الشعبية لتحرير السودان- شمال 2021-06-24 20:20:27 بقلم: الجاك محمود أحمد الجاك ربما فسر البعض سكوت الحركة الشعبية على تسريب مسودة الإتفاق الإطارى التى أودعها وفدها المفاوض على منضدة الوساطة الجنوب سودانية كوثيقة تفاوضية تؤطر للقضايا التى يجب أن تشكل الأساس للتسوية (...)
"هذه الأزمة" فتّش عن صناعها الشركاء!! 2021-06-22 14:38:56 بقلم : خالد التيجاني النور (1) إن كانت من كلمة جامعة لمعنى ما تشهد البلاد حقاً من تطورات خطيرة في هذه المرحلة الحرجة من تاريخها فهي ما استخدمه السيد رئيس الوزراء دكتور عبد الله حمدوك من تعبير في مفتتح خطابه الثلاثاء (...)
المزيد