ترتيبات لعودة عشرات السودانيين العالقين بالهند خلال أيام

انهيار كامل للنظام الصحي في الهند بعد تفشي "كورونا".. صورة من (الأناضول)

الخرطوم 26 يونيو 2021 -بدأت الحكومة السودانية في اتخاذ ترتيبات لإعادة 400 سوداني من العالقين في دولة الهند منذ عدة أسابيع.

ووصل غالب العالقين الى الهند للاستشفاء قبل أن تنتشر فيها جائحة كورونا على نطاق واسع، مما دعا السُّلطات هناك الى إغلاقها، بعد أن انهار النظام الصحي فيها وتوفى الالاف جراء الجائحة.

ونقلت وكالة السودان للأنباء، عن مصدر بوزارة الخارجية قوله، السبت، إن "اللجنة العليا للطوارئ الصحية اتفقت على اتخاذ كافة الترتيبات لتيسير عودة العالقين من الهند في الأسبوع الأول من يوليو".

وأشار إلى أن اللجنة تدرس خيارات عديدة، من بينها "الاستعانة بالدول الشقيقة في بعض الترتيبات اللوجستية واستكمال الترتيبات الداخلية لتوفير تمويل لعودة العالقين".

وقال المصدر إن السفارة السودانية بالعاصمة الهندية دلهي تتابع أمر العالقين والتنسيق معهم حول أمر عودتهم للبلاد.