 
 
 
الصفحة الأساسية | الأخبار    الثلاثاء 31 آب (أغسطس) 2021

ترحيب دولي بخطة عمل الحكومة السودانية لمكافحة الاتجار بالبشر

email Email
print Print
pdfSave
separation
increase
decrease
separation
separation
JPEG - 75 كيلوبايت
فتيات حررتهن السلطات السودانية من يد عصابة للاتجار بالبشر..الثلاثاء 30 مارس 2021 (سودان تربيون)

الخرطوم 31 أغسطس 2021- امتدحت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين والمنظمة الدولية للهجرة خطوة الحكومة السودانية الخاصة بإطلاق خطة العمل الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر.

وتسعى الخطة، التي أطلقتها رسميا الاثنين اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، إلى تعزيز جهود السودان للحد من الاتجار بالبشر والبناء على خطة العمل السابقة للفترة من 2017-2019.

وخطة العمل الوطنية الجديدة، التي تمت صياغتها بدعم من مجموعة العمل المعنية بمكافحة الاتجار بالبشر والهجرة المختلطة (CTWG) التي تشارك المفوضية والمنظمة الدولية للهجرة في رئاستها، لها نطاق أوسع وتأخذ في الاعتبار مساهمات جميع الجهات الفاعلة المعنية بما في ذلك المسؤولين والمجتمع المدني.

وقال أكسل بيسكوب، ممثل المفوضية في السودان في بيان الثلاثاء: "إن إطلاق خطة العمل الوطنية هذه يظهر الالتزام المتجدد من حكومة السودان بالتصدي للاتجار بالبشر، والذي يعد أيضًا مصدر قلق رئيسي للاجئين وطالبي اللجوء".

وأضاف: "سنواصل العمل مع اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار، والمنظمة الدولية للهجرة (IOM) وشركاء آخرين لتعزيز حماية النازحين قسراً الذين وقعوا ضحايا الاتجار وإيجاد حلول لهم".

ويتمتع السودان بملف تعريف معقد ومتنوع للهجرة باعتباره مصدرًا رئيسيًا وبلد عبور ووجهة في مركز طرق الهجرة المتعددة.

وعلى مدار العقد الماضي، كان الآلاف من المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء يمرون عبر السودان الذي يستضيف حاليًا ملايين النازحين، وكثير منهم معرضون بشكل متزايد لخطر الاستغلال وسوء المعاملة، بما في ذلك الاتجار بالبشر.

وقالت رئيسة بعثة المنظمة الدولية للهجرة في السودان كاثرين نورثينغ، "إن خطة العمل الوطنية هي وسيلة للمضي قدمًا لتنسيق الجهود في منع الاتجار وحماية ومساعدة ضحايا الاتجار في السودان".

وشددت على أن المنظمة الدولية للهجرة ملتزمة بمواصلة جهودها لدعم الحكومة مع المفوضية والشركاء الآخرين لحماية حقوق الإنسان وتقديم المساعدة لضحايا الاتجار ".

ويتمثل الهدف الشامل لخطة العمل الوطنية الجديدة في منع الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين والاستجابة لهما ، وهو ما تتعرض له النساء والأطفال لخطر متزايد. وتحدد الخطة الأنشطة التي تهدف إلى القضاء على الاتجار بالبشر.



GOOGLE POWERED

 
استطلاع الرأي
 

The following ads are provided by Google. SudanTribune has no authority on it.


أخر الآراء

في إعادة التأسيس (3-3) 2021-08-30 15:16:45 ظلال سنارية في المشروع الوطني بقلم : السر سيد أحمد السر سيد أحمد تعرضت النخبة السودانية الى كثير من الهجاء لفشلها في ابتداع المشروع الوطني المتفق عليه ويمكن أن يضع البلاد على طريق النهضة والتقدم، ويتأسى البعض ان السودان (...)

المعارضة ؛ لإنقاذ الثورة أم لإسقاطها… (2-2) 2021-08-29 22:29:37 بقلم : محمد عتيق محمد عتيق لا شك أننا ورثنا أرتالاً من الخرائب والمآسي من صُنع النظام الساقط ألذي يتباكى عليه البعض وينفق الملايين في نسج المؤامرات وتدبيج الأكاذيب والخدع في وسائل التواصل الاجتماعي والإعلامي للطعن في (...)

في إعادة التأسيس (2- 3) 2021-08-29 16:30:00 بحثا في الاسباب الثلاثة بقلم : السر سيد أحمد السر سيد أحمد تبرز ثلاثة عوامل رئيسية عند البحث عن الاسباب التي أدت الى سيادة ثلاثية التفكير الرغبوي وعدم ترتيب الاولويات وغياب الجدية وهي فترة الحكم الثنائي التي ألقت (...)


المزيد

فيديو


أخر التحاليل

صراع السلطة والفساد يضعان جنوب السودان على شفا الانهيار

2013-07-21 23:59:14 جوبا 21 يوليو 2013- أصدر نائب رئيس دولة جنوب السودان المستقلة حديثا رياك مشار، تحذيرا مبطنا للرئيس سلفاكير ميارديت، المدعوم من الغرب، بأن يتنحى عن منصبه، وتعهد بأنه سيسعى ليحل محله قبل أو بعد الانتخابات المقررة بحلول عام (...)

المسألة السودانية: فشل البناء الوطني وتجربة الإسلام السياسي

2013-02-11 12:01:08 بقلم ياسر عرمان 11 فبراير 2013 - بدايةً، أود أن أعرب عن عميق شكري وتقديري للجالية السودانية، وللناشطين السودانيين في ولاية كاليفورنيا. والشكر والتقدير موصولان أيضا لمعهد مونتيري للدراسات الدولية، ولمنظمة Global Majority (...)

تفكُّك الدَّولة السُّودانية: السِّيناريو الأكثر تَرجيحاً

2013-02-10 19:52:47 بقلم د. الواثق كمير kameir@yahoo.com مقدمة 1. تظل الأزمات السياسية المتلاحقة هي السمة الرئيس والمميِّزة للفترة الانتقالية منذ انطلاقها في يوليو 2005، في أعقاب إبرام اتفاقية السلام الشامل بين حكومة السودان ممثلة في حزب (...)
المزيد


أخر البيانات الصحفية

تصريح حول الجهود الجارية لترشيح الأستاذ أحمد حسين ادم لمنصب مفوض مفوضية السلام 2021-03-28 05:02:54 التاريخ : 13/ شعبان/1442 هـ الموافق :27 /03/2021 متجمع منظمات المجتمع المدني بالداخل و الخارج تصريح صحفي بناءً علي انتظام منظمات المجتمع المدني في مبادرة ترشيح الأستاذ أحمد حسين لمفوضية السلام وتداعي عدد كبير من (...)

السودان: إسكات المدافعات عن حقوق النساء 2016-03-31 20:23:10 اعتداءات جنسية وتهديدات من قبل قوات الأمن (نيروبي، 24 مارس/آذار 2016) – قالت "هيومن رايتس ووتش" في تقرير أصدرته اليوم إن قوات الأمن السودانية استخدمت العنف الجنسي والتهديد وأشكال أخرى من الانتهاكات لإسكات المدافعات عن (...)

المجموعة السودانية للديموقراطية أولاً في اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية 2016-02-19 21:45:54 يحتفل العالم في العشرين من فبراير من كل عام باليوم العالمي للعدالة الاجتماعية، وهو اليوم الذي خصصته الأمم المتحدة للفت الإنتباه لازمات التمييز والتهميش والإقصاء والحرمان والإستغلال بين وداخل الشعوب، وأهمية تحقيق العدالة (...)


المزيد

sports society politics military health general finances education environment economy culture

Copyright © 2003-2021 SudanTribune - All rights reserved.