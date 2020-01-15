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ترمب: مساعدات فنية للسودان ومصر وإثيوبيا حال التفاهم حول (سد النهضة)

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ترمب استقبل وزيرة الخارجية ووزير الري في البيت الأبيض

الخرطوم 15 يناير 2020 - وعد الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الأربعاء، بتقديم مساعدات فنية لدول السودان وإثيوبيا ومصر حال توصلها إلى اتفاق بشأن سد النهضة.

وطبقا لبيان صادر عن وزارة الري السودانية تلقته "سودان تربيون"، فإن ترمب حث الأطراف الثلاثة على سرعة إنجاز اتفاق شامل حول السد، وأكد أنه سيوجه لاحقا بتنظيم حفل لتوقيعه في واشنطن".

وتتواصل المباحثات التي تجري في واشنطن لإقالة عثرة التفاوض في مسألة "سد النهضة" الإثيوبي بمشاركة وزراء الخارجية والمياه في كل من مصر واثيوبيا بجانب السودان.

ويتوقع أن تُختتم المشاورات الأربعاء، على ان تعود الوفود الثلاثة إلى واشنطن خلال فترة سيتم تحديدها قد تكون الأخيرة لإتمام الاتفاق الشامل.

وكان وزير الري والموارد المائية ياسر عباس، ووزيرة الخارجية أسماء محمد عبد الله، التقيا في إطار المشاركة بهذه المباحثات الرئيس دونالد ترمب بالبيت الأبيض.

وقدم وزير الخزانة الأميركي أثناء اللقاء إحاطة للرئيس ترمب عن سير المباحثات والتي تتناول التفاصيل الخاصة بملء وتشغيل السد.

وأثنى وزير الخزانة على الدور الإيجابي الذي ظل يلعبه وفد السودان خلال كل الجولات التي استضافتها واشنطن.

ويأتي اجتماع واشنطن لتقييم الاجتماعات التي جرت بكل من القاهرة والخرطوم وأديس أبابا مؤخرا.

ويعتبر الاجتماع امتداد للجولة التي التأمت في العاصمة واشنطن بداية ديسمبر الماضي والتي تم الاتفاق فيها على عقد اجتماع في يناير الجاري لإعداد مسودة اتفاقية على ضوء نتائج اجتماعي الخرطوم وأديس أبابا، وفي حالة عدم الاتفاق بحلول منتصف يناير الجاري رفع المسألة إلى رؤساء الدول والحكومات الثلاثة.

ويتوقع أن يصبح سد "النهضة" أحد أكبر الخزانات في القارة الإفريقية، ويسمح بتوليد حوالي 5200 ميغاواط من الطاقة في مرحلة أولى.



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