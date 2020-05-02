91 اصابة بـ (كورونا) في السودان خلال 24 ساعة

- تزايد اصابات كورونا في السودان
الخرطوم 2 مايو 2020- سجّل السودان 91 إصابة جديدة وخمس حالات وفاة بفايروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.
وقالت وزارة الصحة السودانية في بيان إن حصيلة المصابين بالفايروس في السودان ارتفعت إلى 533 حالة، بينها 36 وفاة، فيما تماثلت 7 حالات للشفاء ليصل إجمالي المتعافين إلى 46 حالة.
وتوقعت مصادر طبية تحدثت لـ"سودان تربيون" السبت ازدياد حالات الإصابة خلال الأيام المقبلة بالنظر الى وجود مئات البلاغات وعدم ظهور عشرات نتائج الفحص.
وفصلت الوزارة في بيانها الإصابات بإعلان تسجيل العاصمة الخرطوم 71 حالة و7 حالات في شمال كردفان، 6 في ولاية سنار، وثلاث في ولاية الجزيرة، واثنيتن في ولاية نهر النيل، وحالة واحدة في ولاية شمال دارفور، ومثلها في القضارف.
وأوضحت وزارة الصحة وفق البيان أن الوفيات الخمس كانت ثلاث منها في ولاية الخرطوم واثنين في الجزيرة المتاخمة.
وأشارت إلى أن عدد الولايات المتأثرة بفيروس كورونا بلغ 14 ولاية من أصل 18.
وقررت حكومة شمال كردفان السبت اغلاق الولاية تماما ومنع الحركة بين المحليات.
ووجه اجتماع لجنة الطوارئ الصحية محلية شيكان باتخاذ قرارات صارمة لإغلاق الأسواق وأماكن التجمعات بعد ازدياد حالات الإصابة بكورونا ووصولها 8 حالات
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