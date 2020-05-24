تزايد إصابات (كورونا) في السودان والمئات يخرقون الحظر الصحي

صلى العشرات العيد فجر الأحد دون تقيد بالاجراءات الصحية المعلنة.. مواقع تواصل

الخرطوم 24 مايو 2020- أعلنت وزارة الصحة في السودان الأحد تسجيل 256 إصابة جديدة بفايروس كورونا بجانب 9 وفيات، بينما خرق مئات السودانيين الحظر الصحي بأداء صلاة العيد في ساحات ومساجد عديد من الأحياء بالعاصمة الخرطوم.

ويرفع الرقم الجديد العدد الكلي للمصابين في السودان الى 3628 حالة متضمنة 146 وفاة، مقابل 424 تعافي من المرض.

وبحسب التقرير اليومي للوزارة واصلت ولاية الخرطوم تصدر نظيراتها بتسجيل أعلى المعدلات بعدد 209 حالة.

وبرغم تزايد أرقام الإصابات الا أن مئات السودانيين استمروا في تجاهل التوجيهات الصحية والحكومية العليا التي تدعو للبقاء في المنازل، حيث شاركت جموع غفيرة في صلاة العيد بمناطق واسعة من العاصمة الخرطوم وهو ما يزيد المخاوف من تمدد الوباء بشكل أوسع في مقبل الأيام.

وكان وزير الأوقاف والشؤون الدينية، نصر الدين مفرح، أصدر قبل يومين، قراراً بمنع صلاة العيد في الساحات العامة والمساجد، وهو القرار الذي أيدته لاحقاً اللجنة العليا للطوارئ الصحية.

وأعلن وزير الإعلام المتحدث باسم الحكومة فيصل محمد صالح في تصريحات السبت الاتجاه لتشديد للحظر داخل ولاية الخرطوم، خاصة فيما يلي الحركة بين المدن الثلاث وداخل كل مدينة بزيادة نقاط الارتكاز النظامية جغرافياً.

وأشار إلى تجميد تصاريح المرور خلال العطلة عدا الفئات الضرورية مثل الكوادر الصحية والطبية والعاملين في المطار وغيرها؛ بهدف تقليل الحركة الاجتماعية بين المواطنين والحد من فرص الاختلاط وانتشار الوباء.