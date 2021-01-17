تزايد أعداد اللاجئين الإثيوبيين واكتظاظ مراكز الاستقبال بالسودان

لاجئون إثيوبيون في مركز استقبال اللاجئين في حمدايت بولاية كسلا ـ سودان تربيون

القضارف 17 يناير 2021 ـ ارتفع عدد اللاجئين الإثيوبيين في السودان إلى 65.224 لاجئ بعد تزايد وصول الفارين لمراكز الاستقبال داخل الحدود السودانية والتي ما تزال تضم عشرات الآلاف من اللاجئين لم يكتمل نقلهم للمعسكرات بعد.

وبلغ عدد اللاجئين الواصلين إلى مركز استقبال اللاجئين بحمدايت في ولاية كسلا 46516 لاجئ حيث استقبل هذا المركز اليوم الأحد 191 لاجئا بينما لم يسجل معسكر الهشابة بولاية القضارف أي حالات دخول وبلغ عدد الواصلين لهذا المركز 18708 لاجئ.

وكشف رئيس لجنة طوارئ إسكان اللاجئين بولاية القضارف الفاتح مقدم أن عمليات ترحيل اللاجئين الإثيوبيين الى معسكر الطنيدبة مستمرة وفق ما هو مخطط له من قبل المفوضية السامية للاجئين.

وأشار إلى ترحيل 561 لاجئا يوم الأحد من مركز استقبال حمدايت لترتفع أعداد اللاجئين المرحلين منذ انطلاق عمليات الترحيل لمعسكر الطنيدبة في 28 ديسمبر الماضي، إلى 6886 لاجئ بعد إغلاق معسكر أم راكوبة.

وأضاف رئيس اللجنة أن متبقي اللاجئين داخل معسكر استقبال حمدايت ولم يرحلوا إلى المعسكرات الدائمة يبلغ 26933 لاجئ مقابل 11801 بالهشابة لاجئ.

وأشار الى أن العدد الكلي المتبقي داخل معسكرات الاستقبال ولم يرحل إلى المعسكرات الدائمة يبلغ 38734 لاجئا.

وبدأ تدفق اللاجئين الإثيوبيين صوب السودان المجاور في نوفمبر الماضي، عندما شن الجيش الفيدرالي الإثيوبي عمليات عسكرية على إقليم التقراي.