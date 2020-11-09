تزايد عدد الإصابات بفايروس (كورونا) في السودان

- تزايد اصابات كورونا في السودان
الخرطوم 9 نوفمبر 2020 -أعلنت وزارة الصحة في السودان، عن تسجيل 65 إصابة جديدة بفايروس كورونا، إضافة لتسجيل حالة وفاة مقابل 8 أشخاص من الجائحة.
وبذلك، ارتفع إجمالي الحالات مُنذ بدء الوباء في السودان إلى 14 ألف و155 شخص، تعافت منهم 9 آلاف و492 حالة، فيما وصل عدد الوفيات إلى 10 آلاف و116 شخص.
وقالت وزارة الصحة في بيان، تلقته "سودان تربيون"، الاثنين: "نُعلن عن تسجيل 65 حالة إصابة جديدة بجائحة كورونا، إضافة لحالة وفاة واحدة، وتعافي 8 أشخاص".
وأشارت إلى أن ولاية الخرطوم سجلت 50 حالة ضمن الإصابات الجديدة، تليها ولاية الجزيرة بـ 9 حالات، وحالتين في نهر النيل، وحالة إصابة واحدة في كل من النيل الأبيض وكسلا وجنوب كردفان والولاية الشمالية.
ولم تفرض الحكومة السودانية أي قيود جديدة لمنع تفشي الجائحة على نطاق واسع في مرحلة الموجة الثانية لكن مسؤوليها دعوا المواطنين مراراً للالتزام بالموجهات الصحية الأساسية والالتزام بالتباعد والمداومة على التعقيم وارتداء الكمامات.
وعلقت جامعات خاصة من بينها (ابن سينا) الدراسة بعد بدء انتشار الموجة الثانية، فيما قالت جامعة الخرطوم إنها تدرس إغلاق الجامعة.
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