تسجيل السودان رسمياً في الرقم المصرفي العالمي الموحد (IBAN)

الخرطوم 7 يوليو 2021- كشفت مصادر موثوقة في بنك السودان المركزي عن انضمام السودان رسميا لمنظومة رقم الحساب المصرفي الدولي (IBAN ) لتسهيل المعاملات المصرفية بين البلاد وبقية دول العالم

مقر البنك المركزي السوداني وسط الخرطوم

وظل القطاع المصرفي يعاني لعقود من عزلة دولية بسبب وجوده على قائمة الدول الراعية للإرهاب وانعكس ذلك سلبا على إجراء التحويلات المالية.

وأكدت المصادر لـ “سودان تربيون" الأربعاء حصول السودان رسميا على التسجيل الخاص برقم الحساب المصرفي العالمي من جمعية الاتصالات المالية العالمية بين البنوك المعروفة بـ (SWIFT) Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication .

وأوضحت المنظمة في سجل الإيبان الصادر في يونيو ان السودان اصبح الان في عداد الدول المنضوية لمنظومة رقم الحساب المصرفي الدولي منذ 21 يونيو وان العمل به يصبح نافذا منذ 21 يوليو الجاري.

ويتكون رقم الحساب المصرفي الدولي من مجموعة من الأرقام والحروف تشتمل على مفتاح البلد (SD) بالنسبة للسودان بالإضافة مفتاح خاص بالبنك الذي يوجد فيه الحساب ورقم الحساب ومفتاح الحساب. ولكل حساب مصرفي رقم إبيان خاص به.

ويقلل نظام (IBAN من تكلفة التحويلات الواردة إلى السودان خاصة من الدول المطبقة لذات النظام والبالغ عددها 77 دولة، كما أنه يعمل على تقليل المعلومات التي يحتاجها مرسل التحويل.

ويكفي استخدام الرقم المصرفي العالمي لإنجاز التحويل دون حاجة لإضافة معلومات كثيرة تتعلق بالمستفيد وفرع البنك الذي يوجد فيه الحساب.

ولفت المصدر المسؤول إلى تبني بنك السودان لرؤية مستقبلية بوضع سقف للشيكات المصرفية وما زاد عنها يتم الاستعاضة عنه بالتحاويل المباشرة عبر نظام سراج.