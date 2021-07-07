 
 
 
الصفحة الأساسية | الأخبار    الأربعاء 7 تموز (يوليو) 2021

تسجيل السودان رسمياً في الرقم المصرفي العالمي الموحد (IBAN)

email Email
print Print
pdfSave
separation
increase
decrease
separation
separation

الخرطوم 7 يوليو 2021- كشفت مصادر موثوقة في بنك السودان المركزي عن انضمام السودان رسميا لمنظومة رقم الحساب المصرفي الدولي (IBAN ) لتسهيل المعاملات المصرفية بين البلاد وبقية دول العالم

JPEG - 14.5 كيلوبايت
مقر البنك المركزي السوداني وسط الخرطوم

وظل القطاع المصرفي يعاني لعقود من عزلة دولية بسبب وجوده على قائمة الدول الراعية للإرهاب وانعكس ذلك سلبا على إجراء التحويلات المالية.

وأكدت المصادر لـ “سودان تربيون" الأربعاء حصول السودان رسميا على التسجيل الخاص برقم الحساب المصرفي العالمي من جمعية الاتصالات المالية العالمية بين البنوك المعروفة بـ (SWIFT) Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication .

وأوضحت المنظمة في سجل الإيبان الصادر في يونيو ان السودان اصبح الان في عداد الدول المنضوية لمنظومة رقم الحساب المصرفي الدولي منذ 21 يونيو وان العمل به يصبح نافذا منذ 21 يوليو الجاري.

ويتكون رقم الحساب المصرفي الدولي من مجموعة من الأرقام والحروف تشتمل على مفتاح البلد (SD) بالنسبة للسودان بالإضافة مفتاح خاص بالبنك الذي يوجد فيه الحساب ورقم الحساب ومفتاح الحساب. ولكل حساب مصرفي رقم إبيان خاص به.

ويقلل نظام (IBAN من تكلفة التحويلات الواردة إلى السودان خاصة من الدول المطبقة لذات النظام والبالغ عددها 77 دولة، كما أنه يعمل على تقليل المعلومات التي يحتاجها مرسل التحويل.

ويكفي استخدام الرقم المصرفي العالمي لإنجاز التحويل دون حاجة لإضافة معلومات كثيرة تتعلق بالمستفيد وفرع البنك الذي يوجد فيه الحساب.

ولفت المصدر المسؤول إلى تبني بنك السودان لرؤية مستقبلية بوضع سقف للشيكات المصرفية وما زاد عنها يتم الاستعاضة عنه بالتحاويل المباشرة عبر نظام سراج.



GOOGLE POWERED

 
استطلاع الرأي
 

The following ads are provided by Google. SudanTribune has no authority on it.


أخر الآراء

مسألة مياه حوض نهر النيل (1) 2021-07-07 08:32:22 د. فيصل عبدالرحمن على طه دكتور فيصل عبدالرحمن علي طه ftaha39@gmail.com 1 في ديسمبر 2010، أعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة اعتبارعام 2013 السنة الدولية للأمم المتحدة للتعاون في مجال المياه. وذلك بغرض لفت الانتباه إلى (...)

الاستثمار في إذكاء الفتن القبلية 2021-07-04 18:27:59 صلاح شعيب كان الترابي لماحا في توظيف القبيلة بدهاء الخبث السياسي عند منعطفات تجربته العشرية لصالح ترسيخ نموذجه لإعادة صياغة الإنسان السوداني إسلاموياً. ومن جاؤوا بعده ذهبوا بالعنصرية إلى آخر شوط، وأضافوا زمناً إضافياً. (...)

عود لينا يا ليل الفرح 2021-07-04 18:15:43 ياسر عرمان (1) إلى الأستاذ والمبدع الطيب عبد الله أينما كان :- لطالما فكرت فى كتابة رسالة على صفحتى فى الفيسبوك إلى الإستاذين الطيب عبد الله و عوض بابكر البصير ، فعوض بابكر المتجذر في الذاكرة الثقافية والإجتماعية فى ربوع (...)


المزيد

فيديو


أخر التحاليل

صراع السلطة والفساد يضعان جنوب السودان على شفا الانهيار

2013-07-21 23:59:14 جوبا 21 يوليو 2013- أصدر نائب رئيس دولة جنوب السودان المستقلة حديثا رياك مشار، تحذيرا مبطنا للرئيس سلفاكير ميارديت، المدعوم من الغرب، بأن يتنحى عن منصبه، وتعهد بأنه سيسعى ليحل محله قبل أو بعد الانتخابات المقررة بحلول عام (...)

المسألة السودانية: فشل البناء الوطني وتجربة الإسلام السياسي

2013-02-11 12:01:08 بقلم ياسر عرمان 11 فبراير 2013 - بدايةً، أود أن أعرب عن عميق شكري وتقديري للجالية السودانية، وللناشطين السودانيين في ولاية كاليفورنيا. والشكر والتقدير موصولان أيضا لمعهد مونتيري للدراسات الدولية، ولمنظمة Global Majority (...)

تفكُّك الدَّولة السُّودانية: السِّيناريو الأكثر تَرجيحاً

2013-02-10 19:52:47 بقلم د. الواثق كمير kameir@yahoo.com مقدمة 1. تظل الأزمات السياسية المتلاحقة هي السمة الرئيس والمميِّزة للفترة الانتقالية منذ انطلاقها في يوليو 2005، في أعقاب إبرام اتفاقية السلام الشامل بين حكومة السودان ممثلة في حزب (...)
المزيد


أخر البيانات الصحفية

تصريح حول الجهود الجارية لترشيح الأستاذ أحمد حسين ادم لمنصب مفوض مفوضية السلام 2021-03-28 05:02:54 التاريخ : 13/ شعبان/1442 هـ الموافق :27 /03/2021 متجمع منظمات المجتمع المدني بالداخل و الخارج تصريح صحفي بناءً علي انتظام منظمات المجتمع المدني في مبادرة ترشيح الأستاذ أحمد حسين لمفوضية السلام وتداعي عدد كبير من (...)

السودان: إسكات المدافعات عن حقوق النساء 2016-03-31 20:23:10 اعتداءات جنسية وتهديدات من قبل قوات الأمن (نيروبي، 24 مارس/آذار 2016) – قالت "هيومن رايتس ووتش" في تقرير أصدرته اليوم إن قوات الأمن السودانية استخدمت العنف الجنسي والتهديد وأشكال أخرى من الانتهاكات لإسكات المدافعات عن (...)

المجموعة السودانية للديموقراطية أولاً في اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية 2016-02-19 21:45:54 يحتفل العالم في العشرين من فبراير من كل عام باليوم العالمي للعدالة الاجتماعية، وهو اليوم الذي خصصته الأمم المتحدة للفت الإنتباه لازمات التمييز والتهميش والإقصاء والحرمان والإستغلال بين وداخل الشعوب، وأهمية تحقيق العدالة (...)


المزيد

sports society politics military health general finances education environment economy culture

Copyright © 2003-2021 SudanTribune - All rights reserved.