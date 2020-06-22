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تسجيل 118 إصابة جديدة بفايروس (كورونا) في السودان

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فايروس كورونا حول العالم الى سجن كبير

الخرطوم 22 يونيو 2020- سجلت وزارة الصحة السودانية 118 إصابة جديدة بفايروس "كورونا" بجانب 12 حالة وفاة و135 حالة تعافي.

وحسب التقرير الوبائي للوزارة الصادر الجمعة وفقا لنتائج الفحوصات الأربعاء الماضي فإن هذه الأرقام رفعت اجمالي الإصابات منذ بداية الجائحة 8698 والوفيات الى 533فيما بلغت جملة المتعافين 3460.

وبلغت الحالات الجديدة بولاية الخرطوم 39حالة، الجزيرة (35، سنار 4، النيل الأزرق 2، الشمالية حالة واحدة وكسلا 7 والبحر الأحمر 30.

بلغت الوفيات 12 حالة، سجلت في الخرطوم حالتين والجزيرة ثلاث، ووفاة واحدة في كل من شمال وغرب كردفان بينما بلغت الحصيلة في البحر الأحمر خمس وفيات.

من جهة أخرى وضعت السلطات السودانية، الإثنين، 440 من رعاياها القادمين في مصر، في العزل الصحي بمدينة مصعب بن عمير الجامعية جنوب الخرطوم.

وكان في استقبال العائدين الذين وصولوا على متن 10 رحلات برا، عضوا مجلس السيادة، صديق تاور، وعائشة موسى.

وأعلنت الحكومة السودانية، الأحد، عودة 952 سودانيا، كانوا عالقين في عدة دول، على متن 7 رحلات جوية.

وتقدر السلطات السودانية عدد مواطنيها العالقين في دول عديدة، على خلفية كورونا، بأكثر من 10 آلاف.



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