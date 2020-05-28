تصاعد أسعار العملات الأجنبية والدولار يسجل 141 جنيها

الخرطوم 28 مايو 2020 - تصاعدت أسعار العملات الأجنبية بالسوق الموازي أمام الجنيه، فى ختام تداولات نهاية الأسبوع، فى أعقاب فترة من الاستقرار شهدها سوق سعر الصرف نتيجة لوضع الإغلاق الشامل الذي دخلت فيه الخرطوم للتصدي لجائحة كورونا.
- رزم من الدولارات
وتعمل لجنة طوارئ اقتصادية يرأسها عضو مجلس السيادة الفريق أول محمد حمدان حميدتي وينوب عنه رئيس مجلس الوزراء عبد الله حمدوك، على تنفيذ إصلاحات اقتصادية فورية، من بينها تحسين قيمة العملة السودانية أمام العملات الأخرى، لكن يبدو إن جهودها في هذا الجانب قد فشلت.
وأبلغ متعاملون في السوق الموازي، "سودان تربيون"، الخميس، أن الدولار الواحد جرى تبادله مقابل 141 جنيه، مقارنة بـ 134 خلال الفترة الفائتة.
وأرجع المتعاملون انخفاض قيمة الجنيه لارتفاع الطلب على العملات الأجنبيه مقابل شح المعروض منها، بعد إنتهاء عطلة عيد الفطر وسط توقعات بعودة النشاط الاقتصادي ورفع حالة الحظر الشامل تدريجيًا.
وقال أحد المتعاملين - فضل عدم ذكر اسمه - لـ "سودان تربيون": "إن السوق الموازي شهد زيادة في الطلب، الخميس، خاصة من المضاربين فى شراء العملات مع التوقعات بعودة الأنشطة التجارية والاقتصادية".
وأضاف: "معظم الدول اتجهت لتخفيف القيود على الأعمال، والأوضاع فى البلاد لا تتحمل مزيدًا من إجراءات الحظر".
وأشار تجار في السوق الموازي إلى أنه جرى تبادل الريال السعودي مقابل 33.50 جنيها، والدرهم الإماراتي بـ 37.30 جنيها، والجنيه المصري مقابل 8.30، أما اليورو فتم تبادله مقابل 146 جنيه سوداني.
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