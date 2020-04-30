تصاعد إصابات (كورونا) في السودان بتسجيل 67 حالة جديدة و3 فيات

الخرطوم 30 أبريل 2020 - أعلنت السلطات الصحية في السودان الخميس، تسجيل 67 حالة إصابة جديدة، و3 وفيات، ليرتفع العدد الكلي لحالات الإصابة بالفيروس منذ بداية الجائحة في هذا البلد إلى 442 والوفيات 31.

وزير الصحة السوداني أكرم علي التوم

وأفاد بيان صادر عن وزارة الصحة الاتحادية، تلقته "سودان تربيون"، أن الحالات الجديدة سجلت من ولايات الخرطوم 59 حالة، الجزيرة اثنتين وتسجيل حالة في ولايات، القضارف، جنوب دارفور، غرب كردفان، الشمالية، وسنار.

وأوضح أن ولاية الخرطوم سجلت حالة وفاة واحدة، من ضمن الحالات المعلنة مسبقا، بينما سجلت حالتين في ولاية الجزيرة، ضمن حالات اليوم.

واظهر وزير الصحة أكرم علي التوم قلقا متعاظما حيال الانتشار المتسارع للوباء في الولايات بعد وصوله الى 13 ولاية من مجموع 18.

وانتقد الوزير في تصريح صحفي أعقب اجتماع اللجنة الصحية الطارئة مساء الخميس عدم التزام قطاع كبير من السودانيين بإجراءات الحظر والتباعد الاجتماعي.

وأشار بيان الوزارة إلى أن إجمالي الإصابات تراكميا منذ بداية الجائحة في السودان حسب الولايات المتأثرة، الخرطوم (403) حالة، الجزيرة (21) حالة، القضارف (4) حالات، نهر النيل (3) حالات، غرب كردفان (حالتين)، سنار (حالتين)، أما ولايات النيل الأبيض، وسط دارفور، شرق دارفور، البحر الأحمر، الشمالية، جنوب دارفور، شمال كردفان، فسجلت حالة واحدة لكل ولاية، وبهذا يصبح عدد الولايات المتأثرة حتى الآن (13) ولاية، بدخول ثلاثة ولايات جديدة التبليغ اليوم، وهي الشمالية، جنوب دارفور، وشمال كردفان.

وكشف البيان عن شفاء 7 حالات، ليرتفع العدد الكلي للمتعافين إلى 39 حالة.