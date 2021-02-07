 
 
 
الصفحة الأساسية | الأخبار    الأحد 7 شباط (فبراير) 2021

تصاعد موجة لجوء جديدة من إقليم بني شنقول الإثيوبي إلى السودان

email Email
print Print
pdfSave
separation
increase
decrease
separation
separation
JPEG - 106.7 كيلوبايت
لاجئون إثيوبيون من أقليم بني شنقول في ولاية النيل الأزرق ـ منصات تواصل

الخرطوم 7 فبراير 2021 ـ استقبلت ولاية النيل الأزرق بالسودان الآلاف من قومية القُمز الإثيوبية بإقليم بني شنقول، في موجة لجوء جديدة بعد لجوء أكثر من 67 ألف لاجئ من إقليم تغراي إلى ولاية القضارف بشرق السودان منذ نوفمبر الماضي.

ويضم إقليم بني شنقول سد النهضة أحد أضخم مشروعات التنمية الذي تشيده إثيوبيا في مجرى النيل الأزرق على بعد حوالي 20 كلم من حدود السودان.

وقال منصور التوم مدير التنسيق والمتابعة بحكومة ولاية النيل الأزرق، جنوب شرق العاصمة الخرطوم، إن أعداد الفارين من الاحتراب الأهلي في إقليم بني شنقول ـ قُمز، الإثيوبي تزايد بشكل مقلق خلال الأسبوع الماضي.

وأبلغ التوم سودان تربيون أن عدد اللاجئين الإثيوبيين من قبائل القُمز وصل حتى الخميس الفائت إلى 3052 لاجئ دخلوا إلى حدود ولاية النيل الأزرق عبر ثلاثة محاور.

وأشار إلى أن ما يفوق 700 لاجئ إثيوبي وصلوا إلى محور "يا بشر" في قريتي ياغلونق والجزيرة و500 لاجئ إلى محور "الكدالو" في مناطق مينزا ومنجلنق وباشكركت و1852 لاجئ عبر محور منطقة الديم الحدودية.

وأفاد أن هناك عمليات تسجيل يومية لعبور اللاجئين الإثيوبيين إلى ولاية النيل الأزرق ما يتطلب من الحكومة الاتحادية دعوة وكالات الغوث الإنساني لسرعة التدخل.

وأكد منصور التوم أن منظمات وطنية وصلت إلى محور "يا بشر"، فضلا عن مباشرة المفوضية السامية لشؤون اللاجئين لمهامها، بينما تدخلت حكومة الولاية عبر ديوان الزكاة ومنظمات محلية في محور الديم.

وأوضح أن هناك حوجة ماسة الآن للأغذية المناسبة في ظل عدم وجود الطواحين، والحوجة لمواد الإيواء من خيام ومشمعات وأواني منزلية وملابس للبرد وأدوية الالتهابات والأمراض الجلدية.

وأضاف أن المجتمعات المحلية تعمل الآن على تقديم الغذاء للفارين من إقليم بني شنقول، ما يتطلب تدخل المنظمات الوطنية والإقليمية على وجه السرعة إلى حين تدخل وكالات الأمم المتحدة لإنشاء المعسكرات.

وتتزايد وتيرة الاقتتال العرقي في إقليم بني شنقول المتاخم للسودان والذي يضم سد النهضة على بعد 20 كلم من حدود ولاي النيل الأزرق مع إثيوبيا.



GOOGLE POWERED


The following ads are provided by Google. SudanTribune has no authority on it.


أخر الآراء

الوصفة الملغومة 2021-02-06 23:52:33 بقلم : خالد التيجاني النور (1) في 28 يناير 2021 نشر صندوق النقد الدولي على موقعه مقالاً بالغ الأهمية، اشترك في كتابه أربعة من كبار الاقتصاديين في الصندوق على رأسهم فيتور غاسبار مدير إدارة شؤون المالية العامة بالصندوق، (...)

التسوية السياسية الفريضة الغائبة وحياة الإمام (5 – 6) 2021-02-02 23:30:49 بقلم : ياسر عرمان (1) بعد ثورة ديسمبر لا نريدُ ثورةً أخرى، ولا انقلاباً آخر، نريدُ تسويةً سياسيةً تفتحُ الطريق نحو بناءِ سودانٍ جديد. (2) الإمام الصادق أطول السياسيين باعاً في تقلُّبات وصراعات الحياة السياسية (...)

كوهين والبرهان ضد الارهاب !! 2021-01-31 19:10:38 بقلم : محمد عتيق المخاطر التي انتصبت أمام ثورة ديسمبر ٢٠١٨ تؤكد أنها بالفعل ، وضمن علامات ومعطيات أخرى ، من الثورات العملاقة ، ذلك أن التحديات أمام حركات التغيير الكبرى في التاريخ تتناسب وتتسق معها في القوة والحجم ، (...)


المزيد


أخر التحاليل

قضايا المرأة السودانية في الفترة الِأنتقالية جزرٌ نائيةٌ وقواربْ من ورقٍ !!!

2020-06-26 21:57:39 زينب عباس بدوي* مقدمة: تمضي الفترة الإنتقالية نحو طي عامها الأول في لجّةَ تحديات عالية المستوي ،وتنهض في مقدمة هذه التحديات مقدرة الفترة الإنتقالية علي وضع حجر أساس ورمي مدماك حي لمشروع تغيير يستهدف تعزيز كرامة الإنسان (...)

هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟ (تحديات وفرص)

2017-02-15 21:42:51 المجموعة السودانية للديمقراطية أولاً هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟ (تحديات وفرص) 15 فبراير 2017 بدأت الألية الافريقية رفيعة المستوى برئاسة الرئيس الجنوب افريقي السابق ثابو (...)

صراع السلطة والفساد يضعان جنوب السودان على شفا الانهيار

2013-07-21 23:59:14 جوبا 21 يوليو 2013- أصدر نائب رئيس دولة جنوب السودان المستقلة حديثا رياك مشار، تحذيرا مبطنا للرئيس سلفاكير ميارديت، المدعوم من الغرب، بأن يتنحى عن منصبه، وتعهد بأنه سيسعى ليحل محله قبل أو بعد الانتخابات المقررة بحلول عام (...)
المزيد


أخر البيانات الصحفية

مقترح التعديلات في مشروع قانون الانتخابات العام 2018 2018-09-14 16:18:47 1-المفوضية :- أ- مستقلة سياسيا واداريا وفنيا وماليا وتوضع ميزانيتها في حساب خاص. ب- يتم اختيار رئيس المفوضية واعضاء المفوضية بالتوافق السياسي ويجيزها البرلمان ويعتمدها الرئيس ولايجوز عزلها إبراهيم بالتوافق السياسي. (...)

في نعي الأمين : أمين مكي 2018-09-02 16:01:31 حزب البعث السوداني —————————— اذا كان الموت هو الحق والحقيقة المطلقة ، فان الحياة ليست باطلة كما يقولون خاصةً عندما تكون حياةً مثل حياة أمين مكي مدني مزدانةً بالعطاء والنبل ، بالسمو والصدق والحب اللامحدود للشعب والوطن .. (...)

*تحالف العار.. ليس بإسمنا* 2018-08-14 17:38:52 نحن مجموعة من الصحافيين والكتاب والمثقفين والمجتهدين في العمل العام في الساحة السودانية: استشعاراً لمسئولياتنا الوطنية والقومية والأخلاقية والدينية، وإحساساً بالفجيعة لمعاناة الشعب اليمني الشقيق، وتضامناً مع إخوتنا وأهلنا (...)


المزيد

sports society politics military health general finances education environment economy culture

Copyright © 2003-2021 SudanTribune - All rights reserved.