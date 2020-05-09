تصدير أول شحنة من اللحوم السودانية الى المملكة العربية السعودية

الخرطوم 9 مايو 2020- بدأت الخرطوم تصدير اول شحنة من اللحوم إلى السعودية بسعة 20 طن طبقا للاشتراطات العالمية في تصدير اللحوم بينما تستهدف الوصول إلى 50 طنا بنهاية هذا العام.

سفير السعودية لدى الخرطوم علي بن حسن جعفر

وشهد مطار الخرطوم السبت إقلاع أول شحنة لصادر اللحوم السودانية الى السعودية بعد تجهيزها في مسلخ الكدرو بالخرطوم.

وسبقت هذه الخطوة تحركات ترتيبات بين البلدين امتدت لنحو ثلاث سنوات.

وقال وزير الثروة الحيوانية والسمكية علم الدين عبد الله أبشر الذي كان يتحدث خلال التدشين إن تصدير اللحوم تعد "خطوة استراتيجية تتفق مع توجه الدولة بإدخال سلسلة القيمة المضافة للمنتجات السودانية".

واعتمدت هيئة الغذاء والدواء السعودية قبل أيام مسلخ "الشاهين الافريقي" الحديث لصادر اللحوم للسعودية ليصبح ثالث منصة لتصدير اللحوم الحمراء بعد مسلخي الكدرو وجمكو في ولاية الجزيرة وسط السودان.

وتأتي الشحنة الحالية ضمن أنشطة شركة الاتجاهات المتعددة لتنمية صادرات الإنتاج الحيواني وبسلسلة القيم المضافة.

وأثنى الوزير على الجهود المقدرة لمنظومة الصناعات الدفاعية وشركة الاتجاهات المتعددة في تصدير أول شحنة من اللحوم الحمراء السودانية للمملكة.

وأشار للإمكانيات الكبيرة التي تمتلكها شركة الاتجاهات المتعددة المتمثلة في مسلخ الكدرو الحديث الذي قال إنه يعد من أكبر المسالخ في الشرق الاوسط بجانب امتلاك الشركة لمزرعة ضخمة ومتطورة ومتخصصة في الانتاج الحيواني.

بدوره قال سفير المملكة العربية السعودية في الخرطوم علي بن حسن ان تدشين أول شحنة لصادر اللحوم السودانية الى المملكة تمثل مرحلة جديدة في العلاقات الاقتصادية بين البلدين.

كما عدها خطوة استراتيجية ومهمة تعزز العلاقات الاقتصادية بين البلدين للمساهمة في سد الفجوة للأمن الغذائي العربي والذي تشجعه المملكة للاستفادة من الميزة النسبية المتوفرة لدى السودان.