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تصدير 24 ألف رأس من الماشية إلى السعودية خلال الشهر الجاري

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مواشي سودانية في طريقها للتصدير إلى السعودية

الخرطوم 11 ديسمبر 2021- كشف مسؤول في وزارة الثروة الحيوانية والسمكية عن تصدير أكثر من 24 ألف رأس من الماشية إلى السعودية خلال ديسمبر الحالي.

وتواجه صادرات الماشية السودانية للسعودية بين كل فترة وأخرى إشكالات تتعلق بنقص مناعة الحيوان مايؤدى إلى إرجاع البواخر إلى ميناء بور تسودان.

وأفصح مدير الإدارة العامة للمحاجر وصحة اللحوم علي آدم، عن تصدير 24 ألف و234 رأس من الماشية إلى المملكة العربية السعودية خلال شهر ديسمبر الجاري بنسبة مناعة تتراوح ما بين 75% إلى 96%.

وتوقفت صادرات الماشية إلى السعودية خلال فترة إغلاق الشرق واقتصرت الصادرات على اللحوم فقط كما تكدست المحاجر بالماشية بما لا يقل عن 150 ألف رأس كانت جاهزة للتصدير خلال تلك الفترة بعد أن اكتملت عمليات تحقينها.

وقال المسؤول لدى تسلمه السبت مهام منصبه إن هذه الخطوة تأتي تأكيداً للالتزام بالاتفاق المشترك بين البلدين الخاصة بالاشتراطات الصحية.

وأشار إلى الإجراءات التي نفذتها وزارة الثروة الحيوانية والسمكية لتأهيل البنى التحتية ومواعين الصادر المرتبطة بالمحاجر البيطرية والمعامل للعام المقبل تماشياً مع الاشتراطات الصحية العالمية.

وفي منتصف أكتوبر الماضي قالت وزارة الثروة الحيوانية والسمكية إن خسائر القطاع بلغت نحو 83 مليون دولار خلال شهر بسبب إغلاق الشرق إلى جانب 120 جنيه تمثل إيرادات الرسوم المحلية لصادر الثروة الحيوانية خلال ذات الفترة.

وقال وزير الثروة الحيوانية والسمكية حافظ عبد النبي وقتها لـ" سودان تربيون" هذه الخسائر من الصادر كان يفترض أن تكون عائدات لصادر الماشية للسعودية ودول الخليج .

ونفذ أنصار ناظر قبيلة الهدندوة محمد الأمين ترك إغلاق في شرق السودان استمر لأكثر من شهر شمل مرافق حيوية بينها الميناء الرئيس لصادرات وواردات ذلك البلد إلى جانب الطريق الرابط بين بور تسودان والعاصمة الخرطوم ما ادى إلى خسائر فادحة لمختلف قطاعات الاقتصاد .



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