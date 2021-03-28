تصريح حول الجهود الجارية لترشيح الأستاذ أحمد حسين ادم لمنصب مفوض مفوضية السلام

التاريخ : 13/ شعبان/1442 هـ الموافق :27 /03/2021 م

تجمع منظمات المجتمع المدني بالداخل و الخارج

تصريح صحفي

بناءً علي انتظام منظمات المجتمع المدني في مبادرة ترشيح الأستاذ أحمد حسين لمفوضية السلام وتداعي عدد كبير من المهتمين والناشطين في قضايا السلام والانتقال الديمقراطي لتأييد الترشيح ودعمه ، قام تجمع منظمات المجتمع المدني بالداخل والخارج بالتواصل مع شركاء العملية السلمية وأطراف الحكومة الانتقالية وقيادتها التنفيذية وإحاطتهم كتابيًا بترشيحها رسميًا الأستاذ أحمد حسين ادم لمنصب مفوض مفوضية السلام لمًا يمتاز به من صفات تجعله الأكثر تأهيلًا لتولي مسؤولية إدارتها وذلك لتعزيز المجهودات الرسمية والشعبية لتحقيق السلام والاستقرار .

تأتي هذه المبادرة انطلاقا من مهام وواجبات المجتمع المدني حيال قضايا السلام والديمقراطية ، ومن منطلق مساندته للسلطة التنفيذية في تحقيق شعارات الثورة وبرامج الفترة الانتقالية وفق شراكة قوامها المصلحة الوطنية وأساسها إحترام خيارات الجماهير ومنظوماته المدنية في تولي وادارة المواقع التنفيذية غير ذات الصلة بالمحاصصة السياسية حزبية كانت أم حركية ، والتي تخضع لمقاييس الحياد و الكفاءة والمقدرة المهنية والأكاديمية والحضور الدولي والإقليمي والمحلي لتوفير الدعم المادي والمساندة المجتمعية لها.

تجمع منظمات المجتمع المدني بالداخل والخارج لترشيح الأستاذ أحمد حسين لمفوض السلام ، تنادت طواعية بوازع الوطنية ، وامتثالا لمصلحة ضحايا الحروب واصحاب المصلحة الحقيقية في السلام لاختيار شخصية مستقلة تتوفر فيها كافة الشروط الضرورية لنجاح مفوضية السلام ، وستتواصل مع جميع شركاء السلام والانتقال ومنظومات العمل العام من أجل الالتزام بقيم الثورة الظافرة ومبادئ العمل المدني والمتمثلة في الكفاءة والاستقلالية لتنعم مجتمعاتنا بالسلام والازدهار .

توقيعات منظمات المجتمع المدني بالداخل والخارج

1 المنتدي الافريقي للحقوق والتنمية (PAFRD) واشنطن العاصمة -الولايات المتحدة الامريكية - فاطمة غزالي

2 شبكة حقوق الانسان والمناصرة من اجل الديمقراطية (هاند) نيويورك - الولايات المتحدة الامريكية - عبدالمجيد صالح

3 جمعية شباب السلام امدرمان- السودان - محمد داؤود

4 منظمة انهاء الافلات من العقاب عثمان جامع - الخرطوم - السودان

5 منظمة سودانيات ضد العنف هولندا -لاهاي - ميمونة عبد الله فطر

6 منظمة المرافي للأعمال الخيرية الخرطوم - السودان - عبدالله محمد عبد الله

7 مركز دارفور للعون والتوثيق جنيف - سويسرا- عبدالباقي جبريل

8 تجمع السودانيين في بينغامتون نيويورك- الولايات المتحدة الأمريكية-محمد سليمان

9 جمعية المتعاونين القانونيين الدمازين - النيل الأزرق-الرشيد عبد المجيد

10 رابطة ابناء غرب جبل مرة المملكة العربية السعودية

11 المنظمة الافريقية الالمانية للتحول التكنولوجي GAAKT -المانيا - دكتور عامر الدين

12 منظمة سودافور السودان نيالا -عمر سوبا

13 اتحاد ابناء شرق جبل مرة المدني مملكه العربيه السعوديه

14 منظمة Trust للسلام والتنمية السودان - نيالا - نجلاء زكريا

15 مركز التنوع للتنمية البشرية هولندا - أمستردام - مضوي أبوبكر

16 منظمة دسيس مان للسلام والتنمية الخرطوم- يوسف عمر

17 منظمة حفظ النعمة الخيرية شمال دارفور - الفاشر

18 منظمه الحرث لتنميه المباشر خرطوم - سودان- تقوي ادم خاطر - علاقات الخارجية

19 هيئة مناصرة ضحايا دارفور مهندس ادم عيسى

20 منظمة البدر للتنمية والسلام عبد الله محمد إبراهيم

21 مركز سيقرأ لحقوق الانسان شريف بابكر عيسى

22 منظمة ايوا للتنمية والسلام ايوا - الولايات المتحدة الامريكية- صلاح الدين ادم يحي

23 منظمة معا للتنمية والمساعدات الانسانية - تكساس- الولايات المتحدة الامريكية- *مصطفي موسي علي -رئيس المنظمة

24 مفوضية العدالة الشاملة في السودان كمبالا- خليل احمد الحاج دود الرجال

25 جمعية الشباب الناهض السودان - ادم فنون

26 منظمة الاستنارة للتوعية والتنمية يحي ادم يحي عبدالرحمن

27 مسار التغيير الديمقراطي راصد مدني

28 تجمع اختصاصي علم الاجتماع الانثروبولوجيا و خدمه الاجتماعيه السودان - دكتور خضر الخواض

29 منظمة وادي النحل للتنمية السودان - خالد تاج الدين

30 مركز نور الثقافي شمال دارفور- إكرام يوسف رابح يوسف -مدير المركز

31 المركز الدبلوماسي للتدريب الخرطوم - وليد سالم فضل المولى - مدير المركز

32 المنظمة السودانية للتنمية ومحاربة الفقر السودان - حسن ثابت مطر منقوري

33 قلوبال ايد هاند - Global Aid Hand السودان-اسماعيل هاجنا

34 المركز الإفريقي للتنمية المستدامة السودان-الحاج بخيت

35 المعهد الافريقي الدولي للسلام المقر الرئيسي بلجيكا - فرع هولندا- ليلى جعفر

36 منظمة سيكر التطوعية المقر الرئيسي - الفاشر رئيس المنظمة َ- جمال موسي ابراهيم الصافي

37 منظمة الرفقة الميمونة التطوعية المقر الرئيسي – الخرطوم - نعمة يحي

38 منظمة السلام للخدمات والتنمية المقر الرئيسي – الخرطوم - الهادي ادماي

39 تحالف تجمعات قوي الهامش السوداني المقر الرئيسي- الخرطوم والولايات - رئيس التحالف الهادي ادماي

40 تجمع روابط سوداني شرق وجنوب وجنوب اسيا. صين خالد محمد

41 /المنظمة العالمية للتنمية والعدالة مصر مجدي يوسف

42 جمعيه (حقوق) للسلام و التنميه السودان - باش مهندس محمد عثمان افندي

43 مجلس الاتحاد السوداني العالمي امريكا - ولايه تكساس - ابراهيم اسحاق

44 جمعية قدح الخير للسلام والتنمية سودان - امدرمان - احمد علي الطيب كاكوم

45 Mayriam DAR Association امريكا-منوسوتا- منيره محمد

46 منظمة سودانيون بلا حدود السودان - الخرطوم - زايد محمد الحمري

47 المعهد الافريقي الدولي للسلام بلجيكا دكتور الهادي عجب الدور

48 منظمة ظلال الوعي الاتحادية السودان - الخرطوم- ناصر سالم

49 منظمة دارفور التعمير والتنمية السودان-الخرطوم- خالد عمر الحلفاوي

50 منظمة دعم حقوق النساء والشباب والأطفال بثينة داؤد

51 المنظمة الوطنية للمبادرات التنموية سودان احمد ادم

52 منظمة المحمل الخيرية السودان- ياسر محمد موس

53 منظمة صيادلة بلا حدود- السودان-،د. هيثم التجاني

54 منظمة شباب نهضة وبناء سودان مليط سليمان ابراهيم ادومة

55 جمعية طعان التعاونية سودان نيالا عمران عبدالحق ابراهيم