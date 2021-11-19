تطبيق زيادات جديدة في أسعار الوقود بالسودان

الخرطوم 19 نوفمبر 2021- ارتفع سعر لتر البنزين في السودان إلى 362 جنيها بدلا عن 320 جنيها كما زاد سعر لتر الديزل بالمقدار نفسه من 305 جنيهات إلى 347.

عامل في محطة بنزين يستلم قيمة البنزين من احد اصحاب السيارات

ويأتي صعود الأسعار الجديد بعدما سُجّلت ارتفاعات متكررة في أسعار المحروقات على مدى العام الجاري، لا سيما مع وضع السلطات اللمسات الأخيرة على عملية الإلغاء التدريجي لدعم الوقود التي تهدف الآن إلى التماهي مع تقلبات أسعار النفط العالمية.

ويُخرج وقف الدعم الدولي السودان من المنظومة العالمية، لا سيما مع إيقاف البنك الدولي صرف أي مبالغ لجميع العمليات في البلد المضطرب، وذلك بعدما كان السودان قد تمكن من استعادة التعامل الكامل مع البنك في مارس للمرة الأولى منذ ثلاثة عقود، وحصل منه على تمويل بقيمة ملياري دولار.