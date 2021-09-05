تعاون بين السودان والأمم المتحدة لمشاريع مهمة وتوقعات بالحصول على مليون دولار للمسوحات

وزارة الطاقة السودانية توق مذكرة تفاهم مع مكتب الامم المتحدة لخدمات المشاريع

الخرطوم 5 سبتمبر 2021-وقعت وزارة الطاقة والنفط مذكرة تعاون مع مكتب الامم المتحدة لخدمات المشاريع وسط توقعات بحصول السودان على نحو مليون دولار لإجراء مسح للمشروعات خلال الاشهر المقبلة.

وتمكن المذكرة التي جرى توقيعها الأحد بالخرطوم قطاع الكهرباء من الاستفادة من برامج اعداد مشروعات الطاقة المتجددة وبحث فرص التمويل من منظمات الامم المتحدة.

ويغطي مكتب عمليات الأمم المتحدة للمشروعات كلاً من السودان، جيبوتي واثيوبيا، ويركز نشاطه على دعم وتنفيذ مشاريع البنى التحتية في الإقليم.

وطبقا لبيان صحفي صادر عن وزارة الطاقة والنفط تلقته "سودان تربيون" فإن الاتفاقية تهدف الى توفير إطار للتعاون بين وزارة الطاقة والتعدين ومكتب الامم المتحدة لخدمات المشاريع (UNOPS) في ادارة وتنفيذ مشاريع الطاقات المتجددة وادارة التمويل لتلك المشاريع وادارة سلسلة المشتريات المستدامة واداء الاعمال كالتصاميم والانشاء واعادة تأهيل البنيات التحتية المستدامة.

في الأثناء قال مصدر مسؤول لـ “سودان تربيون" إن اول تمويل متوقع خلال الاشهر القادمة لعمل مسح كامل وتحديد المشاريع المستهدفة وعمل دراسات جدوى متكاملة لهذه المشاريع ودراسات قانونية ولوائح ونظم في حدود مليون دولار ثم يتبعه توفير التمويل وتنفيذ المشروعات.

وأشار إلى ان الاتفاقية تختص أيضا بالعمل على توفير تمويل لمشاريع الطاقة المتجددة وبناء قدرات المؤسسات لتنفيذ وادارة هذه المشاريع.

وكانت مديرة مركز العمليات بمكتب الأمم المتحدة الإقليمي لخدمات المشروعات ورقانشة ميكونن التقت وزيرة الخارجية مريم الصادق المهدي التي أكدت رغبة السودان في الاستفادة من المشروعات الكبيرة التي يقدمها المكتب في مجال البنى التحية بما في ذلك مشاريع الطاقة الشمسية، والطرق، وبناء القدرات، والخدمات الأساسية.

من جانبها أوضحت المدير الإقليمي أنّ المكتب ظّل يقدم مشاريعه في السودان منذ العام 2005، في ولايات دارفور وكسلا والقضارف عبر تنفيذ مشاريع توفير المياه، وبناء القدرات، وبناء مراكز استضافة اللاجئين بجانب تقديم الخدمات الصحية.

كما أوضحت أن المكتب يعمل الآن على مشروع ترقية معبر أرقين الرابط بين السودان ومصر.