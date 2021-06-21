 
 
 
الصفحة الأساسية | الأخبار    الاثنين 21 حزيران (يونيو) 2021

تعاون بين السودان والاتحاد الأوروبي لزيادة إنتاج الصمغ العربي وتحسين جودته

email Email
print Print
pdfSave
separation
increase
decrease
separation
separation

الخرطوم 21 يونيو 2021 ـ أعلنت الحكومة السودانية والاتحاد الأوروبي والوكالة الفرنسية للتنمية، عن مشروع لزيادة إنتاج وتحسين جودة الصمغ العربي السوداني، عبر التركيز على رفع دخل المنتجين.

JPEG - 19.5 كيلوبايت
بائع صمغ عربي في سوق امدرمان (رويترز)

ويُهرب معظم إنتاج السودان من الصمغ العربي لضعف قيمته في البلاد، فيما يُصدر المتبقي كخام وهو ما يقل كثيرًا عن سعره حال جرى إدخاله في صناعات تحويلية.

وقال الاتحاد الأوروبي، في بيان، تلقته "سودان تربيون"، الاثنين؛ إنه أطلق وحكومة السودان والوكالة الفرنسية للتنمية "مشروعا من شأنه زيادة إنتاج وتحسين جودة الصمغ العربي السوداني، بالتركيز على تحسين دخل المنتجين وسبل العيش".

وأشار إلى أن المشروع يهدف إلى "تعزيز الفرص الاقتصادية للشباب والنساء وتقوية صمود حزام الصمغ العربي".

ويُنفذ المشروع المؤسسة الوطنية للغابات بالتعاون مع وزارة المالية والوكالة الفرنسية للتنمية.

ويعتمد المشروع الجديد على مشروع تجريبي مولته الوكالة الفرنسية للتنمية في 2013، حقق نتائج مهمة خاصة بعد هيكلة المنتجين في جمعيات.

وقال البيان إن السودان يُعد أكبر منتج ومصدر للصمغ العربي الخام في العالم، بإنتاج سنوي يعادل 70% من صادرات العالم من الصمغ.

وتعتمد مليون أسرة على عائدات إنتاج الصمغ في تدبير حياتها المعيشية.

وقال الاتحاد الأوروبي إن الصمغ العربي يوفر فرصًا اقتصادية يمكن أن تنتشل العديد من النساء من الفقر وتعزز دورهن في دعم أسرهن، كما أنه يلعب دورًا مهمًا في سلسلة القيمة المضافة.

وأضاف: "أيضًا، تساهم سلسلة قيمة الصمغ العربي في السلامة البيئية وتدعم إدارة التنوع البيولوجي واستعادة النظام البيئي وإعادة تأهيله".

وقال رئيس بعثة الاتحاد الأوربي في الخرطوم روبرت فان دن دول، إن المشروع الجديد سيحسن الممارسات الزراعية وجودة الصمغ العربي السوداني المصدر، كما يؤدي إلى انتعاش وإحياء القطاع الزراعي مما يخلف فرص عمل للشباب ويجلب العملة الصعبة".

ويفتقر السودان إلى رصيد كافٍ من العملات الصعبة لوقف الانهيار المتواصل لقيمة العملة الوطنية التي وصلت إلى 475 جنيه مقابل الدولار الواحد.

وقالت المديرة القطرية للوكالة الفرنسية للتنمية في السودان، جايل بالينو، إن قطاع الصمغ العربي "هو منطقة مميزة".

وأشارت إلى أن بلادها التي تُعد المستورد الرئيسي للصمغ العربي السوداني "ترغب في مساعدة البلاد على تطوير إنتاجها وقيمتها المضافة".

ويستهدف المشروع الجديد أيضًا تسهيل التكيف مع تغير المناخ.



GOOGLE POWERED

 
استطلاع الرأي
 

The following ads are provided by Google. SudanTribune has no authority on it.


أخر الآراء

حمدوك ؛ آن أوان الرحيل 2021-06-20 17:57:42 بقلم : محمد عتيق مثل ملايين السودانيين تفاءلنا بالسيد عبدالله حمدوك رئيساً لحكومة الثورة ، وقبل ذلك اعتبرنا التفاوض مع المجلس العسكري (اللجنة الأمنية) أمراً مفيداً لاستقرار الوطن ، لاستكمال الثورة وضمان تدرجها .. ومثلهم (...)

الزاكي طمل: البلايا في طي المزايا 2021-06-18 19:19:57 ياسر عرمان تأملات في دهاليز موت قائد رسم الحدود الشرقية بنصل البسالة: مدخل أول السودانيون حينما يتحدثون عن الحدود الشرقية وعن "الفشقة" هذه الأيام فإن حديثهم سيمر بنصل وسيف الزاكي طمل والبارود الذي استعمله قبل أن يمر (...)

اسقاط الحكومة: أسئلة تبحث عن إجابات! 2021-06-16 22:24:10 بقلم : الواثق كمير ‏kameir@yahoo.com دع الناس تتفق أولا على تعريف ما هو المقصود بإسقاط الحكومة الانتقالية، وهو مطلب تنادي بها قوى سياسية ومتجمعية عديدة ومختلفة الرؤية لهذا الإسقاط ومآلاته؟ إن الدعوة لإسقاط حكومة (...)


المزيد

فيديو


أخر التحاليل

صراع السلطة والفساد يضعان جنوب السودان على شفا الانهيار

2013-07-21 23:59:14 جوبا 21 يوليو 2013- أصدر نائب رئيس دولة جنوب السودان المستقلة حديثا رياك مشار، تحذيرا مبطنا للرئيس سلفاكير ميارديت، المدعوم من الغرب، بأن يتنحى عن منصبه، وتعهد بأنه سيسعى ليحل محله قبل أو بعد الانتخابات المقررة بحلول عام (...)

المسألة السودانية: فشل البناء الوطني وتجربة الإسلام السياسي

2013-02-11 12:01:08 بقلم ياسر عرمان 11 فبراير 2013 - بدايةً، أود أن أعرب عن عميق شكري وتقديري للجالية السودانية، وللناشطين السودانيين في ولاية كاليفورنيا. والشكر والتقدير موصولان أيضا لمعهد مونتيري للدراسات الدولية، ولمنظمة Global Majority (...)

تفكُّك الدَّولة السُّودانية: السِّيناريو الأكثر تَرجيحاً

2013-02-10 19:52:47 بقلم د. الواثق كمير kameir@yahoo.com مقدمة 1. تظل الأزمات السياسية المتلاحقة هي السمة الرئيس والمميِّزة للفترة الانتقالية منذ انطلاقها في يوليو 2005، في أعقاب إبرام اتفاقية السلام الشامل بين حكومة السودان ممثلة في حزب (...)
المزيد


أخر البيانات الصحفية

تصريح حول الجهود الجارية لترشيح الأستاذ أحمد حسين ادم لمنصب مفوض مفوضية السلام 2021-03-28 05:02:54 التاريخ : 13/ شعبان/1442 هـ الموافق :27 /03/2021 متجمع منظمات المجتمع المدني بالداخل و الخارج تصريح صحفي بناءً علي انتظام منظمات المجتمع المدني في مبادرة ترشيح الأستاذ أحمد حسين لمفوضية السلام وتداعي عدد كبير من (...)

السودان: إسكات المدافعات عن حقوق النساء 2016-03-31 20:23:10 اعتداءات جنسية وتهديدات من قبل قوات الأمن (نيروبي، 24 مارس/آذار 2016) – قالت "هيومن رايتس ووتش" في تقرير أصدرته اليوم إن قوات الأمن السودانية استخدمت العنف الجنسي والتهديد وأشكال أخرى من الانتهاكات لإسكات المدافعات عن (...)

المجموعة السودانية للديموقراطية أولاً في اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية 2016-02-19 21:45:54 يحتفل العالم في العشرين من فبراير من كل عام باليوم العالمي للعدالة الاجتماعية، وهو اليوم الذي خصصته الأمم المتحدة للفت الإنتباه لازمات التمييز والتهميش والإقصاء والحرمان والإستغلال بين وداخل الشعوب، وأهمية تحقيق العدالة (...)


المزيد

sports society politics military health general finances education environment economy culture

Copyright © 2003-2021 SudanTribune - All rights reserved.