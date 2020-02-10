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تعثر مفاوضات دارفور إثر اعتراض الحركات المسلحة على مشاركة قوى التغيير

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قادة الجبهة الثورية وقوى الحرية والتغيير في مؤتمر صحفي بالقاهرة.. 12 أغسطس 2019 (سودان تربيون)

جوبا 10 فبراير 2020- التأمت مفاوضات الجبهة الثورية والحكومة السودانية – مسار دارفور الاثنين لوقت وجيز قبل أن تنفض إثر رفض مشاركة ممثل لقوى الحرية والتغيير في الجلسة.

وقالت مصادر موثوقة لـ "سودان تربيون " إنه تم رفع الاجتماع إثر اعتراض جماعات الكفاح المسلح من دارفور على مشاركة أحد أعضاء تحالف الحرية والتغيير الحاكم في السودان في الاجتماع.

وقالت مصادر حضرت الجولة إن الوفد الحكومي شدد على ضرورة مشاركة ممثلي الحرية والتغيير ضمن وفدهم باعتبار انه ليس من حق أي جهة تحديد شكل وتكوين الوفد.

وانحصر اعتراض ممثلي الحركات على أن التحالف ليس طرفا أصيلا في التفاوض باعتبار أن الحكومة الانتقالية تمثل كذلك قوى "الحرية والتغيير".

وطبقا لمصادر متطابقة فإن الخلاف سيتم حله بعد توقيع الاتفاق المشترك بين الجبهة الثورية وقوى "الحرية والتغيير" الذي سيحدد وضع الجبهة الثورية الجديد في هيكل التحالف وهو الاتفاق الذي يتوقع ان يتم ابرامه خلال يومين.

وتطالب الجبهة الثورية بمنحها 40% من قيادة تحالف الحرية والتغيير، وهو الأمر الذي لازال موضع نقاش بينما جرى اتفاق على غالب المسائل التي يطالب بها قادة الحركات بما فيها تعديل الوثيقة الدستورية.

وكان ممثلون للتحالف الحاكم والجبهة الثورية عقدوا جلسات متوالية في جوبا خلال اليومين الماضيين لمناقشة تطورات الراهن السياسي، وأسباب التباينات التي باعدت بينهما.

وأكد بيان مشترك صدر ليل الاحد تجاوز الخلافات السابقة.

وأشار الى أن الاجتماع بين الطرفين " خلص الى طي صفحات الخلاف والعمل المشترك والتوافق على دعم عملية السلام وحسم القضايا السياسية والتنظيمية العالقة بروح رفاقية مشتركة وعلى إثر كذلك كونت لجنة سداسية ستعمل على صياغة موقف نهائي يوحد الصف الوطني ويعجل بسير عملية السلام ".



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