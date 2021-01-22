تعرفة جديدة للوقود بالسودان وتفاقم الطوابير في محطات الخدمة

تكدس مستمر في محطات الوقود بالخرطوم .. صورة لـ(سودان تربيون)

الخرطوم 22 يناير 2021 ـ شرعت محطات الخدمة بالسودان، اليوم الجمعة، في بيع الوقود للمستهلكين وفق تعرفة جديدة لوزارة المالية أقرت زيادة طفيفة لكل لتر من البنزين والجازولين في ظل تفاقم طوابير السيارات أمام هذه المحطات.

وتوقف بيع الوقود بالسعر المدعوم حكوميا منذ الشهر الماضي، حيث تعمل كل محطات الخدمة وفقا لأسعار النفط العالمية.

وطبقا لمنشور صادر عن مدير الإمدادات وتجارة النفط أسامة الغبشاوي بوزارة الطاقة فإن وزارة المالية رفعت سعر لتر البنزين إلى 127 جنيها بواقع 571.5 جنيه للجالون ولتر الجازولين إلى 115 جنيها بواقع 517.5 جنيه للجالون.

وفي ديسمبر الماضي عدلت وزارة المالية أسعار المحروقات بتخفيض طفيف على لتر البنزين والجازولين وهي الأسعار التي كانت سارية حتى أمس الخميس.

ورصدت سودان تربيون حتى يوم الجمعة اصطفاف السيارات في طوابير طويلة أمام محطات الخدمة في الخرطوم نسبة لشح المعروض من الوقود في هذه المحطات.