تعزيزات عسكرية لحماية مناطق البترول في ولاية غرب كردفان

حميدتي وعد والي غرب كردفان بارسال تعزيزات عسكرية لحماية مناطق البترول

الخرطوم 15 يونيو 2021- تستعد الحكومة المركزية في الخرطوم لإرسال تعزيزات عسكرية الى ولاية غرب كردفان لحماية مناطق البترول وذلك في أعقاب اشتباكات قبلية دامية شهدتها المنطقة مؤخرا.

وعقد والي غرب كردفان حماد عبد الرحمن صالح اجتماعا الثلاثاء مع نائب رئيس مجلس السيادة، قائد قوات الدعم السريع، الفريق أول محمد حمدان دقلو، وناقشا سويا الأوضاع الأمنية بالولاية والتدابير اللازمة لمنع تجدد النزاع القبلي.

وقال صالح إنه أطلع المسول السيادي على الأحداث التي وقعت في منطقة "الحميرة" بمحلية النهود وراح ضحيتها 5 أشخاص بينما جرح 11 آخرين إثر نزع قبلي نشب بين بني فضل – أولاد سحايا

وأوضح أن قائد الدعم السريع "استجاب للنداء بإرسال تعزيزات من قوات مشتركة وصلت لموقع الحدث وعزلت الطرفين المتنازعين وفرضت هيبة الدولة وحسمت التفلتات الأمنية التي صاحبت النزاع".

وأكد الوالي أن نائب رئيس مجلس السيادة وافق على تكثيف القوات لحماية مناطق انتاج البترول وحماية المواطنين وتأمين الموسم الزراعي.

وقال: " تحدثت مع النائب عن الوضع بشكل عام ومناطق البترول وطلبت منه تكثيف القوات في مناطق البترول واستجاب للطلب ونتوقع وجود قوة كبيرة مشتركة لحماية البترول والحدود مع دولة الجنوب والتواجد في بعض المحليات".