تعليق اجتماعات مجلس أمناء جامعة أفريقيا العالمية لمراجعة اتفاقية المقر

الخرطوم 8 يناير 2020 – قال تجمع أساتذة مؤيد لقوى الحرية والتغيير بجامعة أفريقيا العالمية إنه أفلح في تعليق اجتماعات مجلس الأمناء التي كان مقررا عقدها في الخرطوم الخميس.

مقر جامعة أفريقيا العالمية بالخرطوم

وأفاد في بيان أرسل الى "سودان تربيون" الأربعاء أن رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان أكد حسبما نقلت عنه وزيرة التعليم العالي التوجيه بتأجيل عقد اجتماعات مجلس الأمناء توطئة لإعادة النظر في اتفاقية المقر ومراجعة تكوين المجلس.

ويقول تجمع الأساتذة بجامعة أفريقيا العالمية إن الأخيرة ظلت لسنوات تحت سيطرة قادة النظام المعزول بقيادة البشير الذين هيمنوا على ادارتها ومواردها وسخروها لأجل تمكين رموز الحزب المنحل.

وأضاف" ظللنا لفترة طويلة من الزمن نناضل من أجل استرداد الجامعة من مجموعة الحزب الواحد لصالح الوطن، الآن كقوى ثورية نؤكد أن منهج التغيير يشمل اصلاحات إدارية وهيكلية تؤدي إلى تحقيق الدور الوظيفي للجامعة القائم على أسس تحقيق العدالة والحريات لأكاديمية".

وتابع "إننا في مكوناتنا الثورية داخل الجامعة سنكون عضداً وسنداً لتفكيك المؤتمر اللاوطني واللجنة الخاصة بمراجعة الحسابات، وكل ما يتطلب في سبيل دحر الفساد المالي والإداري والسياسي".

وكان يتوقع مشاركة أكثر من 200 ضيف من شتى بقاع العالم من الاساتذة والباحثين والعلماء هذا فضلاً عن أعضاء مجلس الأمناء.

وبحسب مصادر موثوقة تحدثت لسودان تربيون فإن الضيوف القادمين سيشاركون في العديد من الأنشطة والمؤتمرات المصاحبة والتي لن تتأثر بقرار تعليق اجتماعات مجلس الأمناء.

وكانت إدارة الإعلام بجامعة أفريقيا أصدرت الثلاثاء بيانا أكدت فيه تواصل ادارتها مع أجهزة الدولة الرسمية لترتيب انعقاد اجتماع مجلس الأمناء كما درجت العادة سنويا.

وأضاف "التقى مدير الجامعة برئيس مجلس السيادة ومعالي وزيرة التعليم العالي واطلعهما على مجريات الأمور في الجامعة وترتيبات اجتماع مجلس الامناء وجرى التواصل باستمرار مع هذه الجهات الرسمية حيث تم استلام كلمة وزيرة التعليم العالي المتوقع ان تلقيها في الجلسة الافتتاحية مساء 9 يناير 2020م، كما إنه وفي إطار التواصل مع مكتب رئيس مجلس السيادة الانتقالي وفرت الأمانة العامة لمجلس السيادة كل المطلوبات التي طلبتها الجامعة من تسهيلات درجت رئاسة الجمهورية على توفيرها كل عام".

وأوضح إعلام الجامعة أن وزارة الخارجية قدمت كذلك التسهيلات المطلوبة لأعضاء مجلس الأمناء والضيوف المشاركين في البرامج المصاحبة ومنحتهم التأشيرات التي ارسلت الى كافة سفارات السودان بالخارج.

وأشار بيان إعلام الجامعة الى أنه وبعد وصول عدد من الضيوف للبلاد تلقت الجامعة بعد الساعة الثالثة ظهر الثلاثاء خطاباً ممهوراً بتوقيع وزير التعليم العالي والبحث العلمي بالنمرة يُبلغ فيه الجامعة توجيهات من رئيس مجلس السيادة الانتقالي بتأجيل تاريخ عقد اجتماع مجلس الأمناء لهذه الدورة لحين النظر في اتفاقية المقر ومرجعتيها ومراجعة تكوين مجلس الأمناء.