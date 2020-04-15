تعليق الصلوات بمساجد وكنائس بالخرطوم لـ 3 أسابيع وحمدوك يحث على الالتزام

الخرطوم 15 أبريل 2020 – دعا رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك للالتزام بالقرار الصادر عن وزير الشؤون الدينية والأوقاف، بتعليق صلاة الجمعة والجماعة بكل مساجد وكنائس الخرطوم، كإجراء احترازي لمنع تففشي جائحة كورونا.

وزير الشؤون الدينية في السودان نصر الدين مفرح

وأصدر وزير الشؤون الدينية نصر الدين مفرح الأربعاء قرارات نصت على منع الصلوات في المساجد والاكتفاء بإعلاء الآذان فقط لمدة 3 أسابيع اعتبارا من الأربعاء، تماشيا مع قرار حظر التجوال الكامل بولاية الخرطوم الذي يدخل حيز التنفيذ السبت المقبل.

وقال حمدوك في منشور على "فيس بوك" إن القرار الذي أصدره وزير الشؤون الدينية والأوقاف والخاص بتعليق صلاة الجمعة والجماعات في كل مساجد ولاية الخرطوم وايقاف الصلوات وكل الطقوس الدينية والقداسات بكافة كنائس الولاية لمدة ثلاثة أسابيع " أملته الظروف الصحية التي تمر بها البلاد".

وأوضح أن القرار يأتي في سياق التدابير والتحوطات التي اتخذتها الدولة لحماية مواطنيها من وباء الكورونا.

وأضاف "أُجدد المناشدة لكل مواطني بلادي باتباع الإرشادات التي صدرت من وزارة الصحة والجهات المعنية الأخرى ذات الصلة لأن هذه الإرشادات هي التي تعيننا على هزيمة هذا الوباء".

وأعلنت وزارة الصحة السودانية، الثلاثاء، تسجيل حالتي إصابة جديدتين بفايروس كورونا، وحالة وفاة واحدة، ليرتفع عدد الحالات المؤكدة إلى 32 ويزيد أيضا عدد الوفيات إلى خمسة منذ بداية الوباء.