 
 
 
الصفحة الأساسية | الأخبار    الخميس 26 كانون الأول (ديسمبر) 2019

تعليق المفاوضات بين الحكومة السودانية ومجموعة (الحلو) لأسبوعين

email Email
print Print
pdfSave
separation
increase
decrease
separation
separation

الخرطوم 26 ديسمبر 2019- أعلنت الوساطة في جنوب السودان، الخميس، تعليق التفاوض بين الحكومة السودانية، والحركة الشعبية-شمال، بقيادة عبد العزيز الحلو لمدة أسبوعين.

JPEG - 15.3 كيلوبايت
عبد العزيز الحلو

وقال رئيس الوساطة، توت قلواك، في تصريحات صحفية، إن الخطوة اتخذت بناء على طلب الحركة التي قالت إنها تنوي التشاور مع قياداتها وقواعدها حول بعض القضايا محل التفاوض لإكمال الرؤية حولها.

وأوضح أن المفاوضات في المسارات الأخرى تسير بصورة جيدة، تمهيدا للوصول إلى اتفاق سلام شامل.

من جهته قال رئيس الحركة الشعبية-شمال، عبد العزيز الحلو، إن المفاوضات مع الحكومة في جوبا "لم تحرز أي تقدم".

وأوضح في خطابه أمام فعالية لطلاب مدرسة العلوم الرياضية بجامعة الخرطوم عبر "اسكايب"، أن قضية الهوية مركزية، والدولة السودانية مصممة على البقاء في السلطة بالعنف الموروث من الاستعمار.

وأضاف، "السودانوية والهوية المشتركة، والقوانين الدينية وقوانين الشريعة الإسلامية تفرق المواطنين على أساس العقيدة، والمسيحي ليس له مكان في هذه الدولة".

ولفت إلى أن الشريعة الإسلامية عملت على ما يفرق الناس، وصنعت صراعات ونزاعات لا يمكن حلها بالتوافق، لذلك شاهدنا استمرار الحروب الأهلية والعنف طيلة عمر السودان.

وأشار إلى أن من كان في الخرطوم، طيلة السنوات الماضية "عصابة" لأنهم يحكمون بدون رضا ومباركة أغلبية الشعب السوداني.

وشدَّد على ضرورة عدم تكرار التجارب الماضية، وصياغة دستور دائم للسودان، والعمل على تأسيس الدولة على شرعية الاختلاف، وأن تبقى المشتركات زاد للمسير، ورهن ذلك بالتعددية الثقافية والدينية والإثنية، والتخلي عن نظرية بوتقة الانصهار التي قادت البلاد إلى الانهيار.

وتستضيف العاصمة جوبا، منذ أغسطس الماضي، المفاوضات التي تجريها الحكومة الانتقالية مع الحركات المسلحة، لإنهاء الصراع المسلح الدائر في عدة أقاليم داخل السودان.



GOOGLE POWERED

 
استطلاع الرأي
 

The following ads are provided by Google. SudanTribune has no authority on it.


أخر الآراء

ومخاطر داخلية .....(٣) 2019-12-22 21:28:36 بقلم : محمد عتيق لن نمل الإشارة إلى/الحديث عن المخاطر التي تعيق الثورة من داخل جدرانها ، إذ لا يجوز أن تكبلنا الاعتبارات السائدة "أتمنى أن نسميها البائدة قريباً" ، اعتبارات : ياخي ما في داعي ، ما تحرج الزول ، ما تزعل فلان (...)

الاسترقاق.. خطايا الماضي ودلالات الحاضر (2 - 3) 2019-12-15 23:26:26 الدكتور عمر مصطفى شركيان shurkiano@yahoo.co.uk إذاً، ما هي المرجعيَّة الثقافيَّة لكونرد وأمثالهم، والتي منها نبعت أفكارهم وجاءت تعابيرهم؟ الجدير بالذكر أنَّ السيطرة الإمبرياليَّة احتاجت إلى لغة جديدة لوصف العالم الذي (...)

ومخاطر داخلية .... (٢) 2019-12-15 20:18:21 بقلم : محمد عتيق في الجزء الأول من هذا المقال "ومخاطر داخلية" اتفقنا على أن ثورة أهل السودان الجارية منذ ديسمبر ٢٠١٨ ، أنها ثورة وعي عميق وتوق للتحرر ، تجاوزت نهائياً عدوها الخارجي (الاسلامويين بمسمياتهم المختلفة ونظامهم (...)


المزيد


أخر التحاليل

هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟ (تحديات وفرص)

2017-02-15 21:42:51 المجموعة السودانية للديمقراطية أولاً هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟ (تحديات وفرص) 15 فبراير 2017 بدأت الألية الافريقية رفيعة المستوى برئاسة الرئيس الجنوب افريقي السابق ثابو (...)

صراع السلطة والفساد يضعان جنوب السودان على شفا الانهيار

2013-07-21 23:59:14 جوبا 21 يوليو 2013- أصدر نائب رئيس دولة جنوب السودان المستقلة حديثا رياك مشار، تحذيرا مبطنا للرئيس سلفاكير ميارديت، المدعوم من الغرب، بأن يتنحى عن منصبه، وتعهد بأنه سيسعى ليحل محله قبل أو بعد الانتخابات المقررة بحلول عام (...)

المسألة السودانية: فشل البناء الوطني وتجربة الإسلام السياسي

2013-02-11 12:01:08 بقلم ياسر عرمان 11 فبراير 2013 - بدايةً، أود أن أعرب عن عميق شكري وتقديري للجالية السودانية، وللناشطين السودانيين في ولاية كاليفورنيا. والشكر والتقدير موصولان أيضا لمعهد مونتيري للدراسات الدولية، ولمنظمة Global Majority (...)
المزيد


أخر البيانات الصحفية

مقترح التعديلات في مشروع قانون الانتخابات العام 2018 2018-09-14 16:18:47 1-المفوضية :- أ- مستقلة سياسيا واداريا وفنيا وماليا وتوضع ميزانيتها في حساب خاص. ب- يتم اختيار رئيس المفوضية واعضاء المفوضية بالتوافق السياسي ويجيزها البرلمان ويعتمدها الرئيس ولايجوز عزلها إبراهيم بالتوافق السياسي. (...)

في نعي الأمين : أمين مكي 2018-09-02 16:01:31 حزب البعث السوداني —————————— اذا كان الموت هو الحق والحقيقة المطلقة ، فان الحياة ليست باطلة كما يقولون خاصةً عندما تكون حياةً مثل حياة أمين مكي مدني مزدانةً بالعطاء والنبل ، بالسمو والصدق والحب اللامحدود للشعب والوطن .. (...)

*تحالف العار.. ليس بإسمنا* 2018-08-14 17:38:52 نحن مجموعة من الصحافيين والكتاب والمثقفين والمجتهدين في العمل العام في الساحة السودانية: استشعاراً لمسئولياتنا الوطنية والقومية والأخلاقية والدينية، وإحساساً بالفجيعة لمعاناة الشعب اليمني الشقيق، وتضامناً مع إخوتنا وأهلنا (...)


المزيد

sports society politics military health general finances education environment economy culture

Copyright © 2003-2019 SudanTribune - All rights reserved.