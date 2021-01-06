تعيين الإلماني فولكر بيرتس رئيسا لبعثة دعم الانتقال في السودان

الخرطوم 6 يناير 2021 – قرر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، تعيين الإلماني فولكر بيرتس، رئيسًا لبعثة دعم الانتقال في السودان (يونيتامس)، التي بدأت أعمالها في الأول من يناير الجاري.

فولكر بيرتس رئيسًا لبعثة يونيتامس

ووافق مجلس الأمن الدولي في 3 يونيو 2020، على إنشاء بعثة سياسية في السودان تعمل على دعم الانتقال وعمليات السلام وتعزيز بناء السلام وحماية المدنيين وسيادة القانون وحشد المساعدات الاقتصادية والإنمائية والإنسانية.

وكون السودان في 5 يوليو 2020، لجنة وطنية تنفيذية للتنسيق مع بعثة الأمم المتّحدة المتكاملة لدعم الانتقال، وسمى السفير عمر الشيخ منسقًا للبعثة.

وقالت اللجنة الوطنية، في بيان، تلقته "سودان تربيون"، الأربعاء: "نُعلم المواطنين بأن الأمين العام للأمم المتّحدة قد أرسل خطاباً لمجلس الأمن يفيد بتعيين الألماني فولكر بيرتس كممثل خاص له ورئيس لبعثة (يونيتامس)".

وعمل بيرتس كبيراً للمستشارين بالمعهد الإلماني للشؤون الدولية والأمنية (SWP)، وهو المعهد الذي يقدم المشورة للحكومة الألمانية الفيدرالية بشأن جميع مسائل السياسة الخارجية والأمنية.

وعمل رئيس بعثة دعم الانتقال مستشارًا لمبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا خلال الفترة 2015 – 2018، كما ترأس مجموعة أبحاث الشرق الأوسط وأفريقيا حتي ابريل 2005.

ويُعد بيرتس عضوًا في عدد من المجالس الاستشارية العالمية، ومن بينها معهد شنغهاي للدراسات الدولية (SIIS).