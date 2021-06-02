تعيين قائم جديد بأعمال السفارة البريطانية في الخرطوم

الخرطوم 2 يونيو 2021 ـ قالت المملكة المتحدة إنه تم تعيين السيدة لويس والكر في منصب القائم بأعمال السفارة البريطانية في الخرطوم خلفا لجوليان رايلي، وذلك اعتبارا من أمس الثلاثاء.

السيدة لويس والكر

وأكدت والكر عقب تعيينها في منصب القائم بالأعمال، أنها تتطلع إلى مواصلة العمل مع السودانيين وجميع الأطراف لدعم سودان سلمي وديمقراطي ومزدهر.

وقالت "ستواصل المملكة المتحدة دعم الاصلاحات السياسية والاقتصادية للحكومة الانتقالية وجهود تنفيذ اتفاقية جوبا للسلام ومفاوضات (المرحلة الثانية) مع عبد العزيز الحلو وعبد الواحد محمد نور".

وقبل تعيينها في منصب القائم بأعمال السفارة البريطانية بالخرطوم، شغلت لويس والكر منصب مدير إدارة التنمية في السفارة البريطانية حيث قادت الجهود الإنسانية والإنمائية للمملكة المتحدة في السودان.

وفي السابق شغلت منصب رئيس المكتب القطري في اليمن لإدارة التنمية الدولية البريطانية من 2017 إلى 2019 وعملت أيضا في باكستان وأفغانستان.