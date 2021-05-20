تعيين مبارك محمود نائبا عاما مكلفا خلفا لتاج السر الحبر

النائب العام يتلو خطبة الاتهام بالمحكمة العامة في عطبرة ـ 29 مارس 2021

الخرطوم 20 مايو 2021 - سلم النائب العام المستقيل تاج السر الحبر الأربعاء ملفات النيابة العامة إلى مبارك محمود الذي كُلفه مجلس السيادة لتولي المنصب.

وقبل مجلس السيادة، الاثنين، استقالة الحبر من منصبه، احتجاجًا على تسريح لجنة إزالة التمكين عدد من وكلاء النيابة عن العمل، حيث يري النائب العام المستقبل إن المؤسسة العدلية مستقلة.

وقال النيابة العامة، في بيان، تلقته "سودان تربيون"، الخميس: "تمت إجراءات التسليم والتسلم بين تاج السر الحبر والنائب العام المكلف مبارك محمود".

وأشارت إلى أن إجراءات التسلم شملت عدد من دعاوى قتل المتظاهرين أبرزهم محجوب التاج وحنفي عبد الشكور، إضافة إلى قتلى مدن الأبيض وعطبرة والجزيرة أبا.

ودعا الحبر مؤسسات الدولة السيادية إلى تقدم الدعم إلى خلفه حتى يضطلع بواجباته.

وقال الحبر إن النائب العام المكلف مبارك محمود يُعد "من أميز رؤساء النيابة الذين عملوا بالمؤسسة، كما أنه اكتسب في الفترة السابقة مهارات إضافية عالية في العمل الجنائي وإدارة الملفات الكبيرة".