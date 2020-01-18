تغريدات مناوي توتر الأجواء في مفاوضات جوبا حول مسار دارفور

مؤتمر صحفي مشترك بين الوفد الحكومي وقادة الجبهة الثورية في جوبا ..الجمعة 17 يناير 2020

جوبا 18 يناير 2020- نفى قادة التفاوض في الحكومة السودانية والجماعات المسلحة في دارفور الجمعة تصريحات رئيس حركة تحرير السودان مني أركو مناوي التي أعلن فيها انتكاسة المفاوضات المنعقدة في جوبا لإنهاء الصراع المستمر منذ 17 عامًا في غرب السودان.

قال رئيس وفد التفاوض الحكومي وعضو المجلس السيادي محمد حسن التعايشي للصحفيين الخميس إن المفاوضات المنعقدة تحرز تقدما في الملفات المطروحة للنقاش.

لكن مناوي غرد الجمعة على تويتر معلنا أن المفاوضات شهدت "نكسة مفاجئة وخطيرة".

وقال " للأسف حصل تراجع كبير ومفاجئ في مفاوضات جوبا على مسار دارفور".

وأضاف" كل البنود التي تم الاتفاق عليها في الفترة الماضية عاد وفد الحكومة ليتنصل قائلا بلا خجل قد تراجعنا عمنا اتفقنا .. المؤسف أن تاريخنا يتكرر بلا خجل".

ورداً على هذه التصريحات، عقد كل من التعايشي وزعيم الجبهة الثورية السودانية الهادي إدريس مؤتمراً صحفياً في جوبا أعادا خلاله تأكيد التزامهما بعملية السلام ونفى أي انتكاسة في المفاوضات.

وأكد التعايشي، أن السلطة الانتقالية تملك تفويضا دستوريا لتحقيق السلام في غضون ستة أشهر وليس لشن الحرب.

ولفت الى أن مسألة تعيين ولاة مدنيين بشكل مؤقت يجب ألا تعيق التوصل إلى اتفاق سياسي.

وأشار كذلك إلى الحاجة الماسة للسلطة الانتقالية لتعزيز تمكين المدنيين وإزالة أنصار النظام السابق من المؤسسات الحكومية الحيوية.

وبشأن للترتيبات الأمنية، أكد المسؤول السوداني أن المحادثات حولها لم تبدأ وأن من السابق لأوانه وضع أي توقعات.

من جهته نفى رئيس الجبهة الثورية الهادي إدريس وجود تباينات في محادثات السلام مع الحكومة الانتقالية.

وأكد حرص الطرفين على التوصل إلى اتفاق سلام دائم متفاوض عليه.

وأردف" يمكننا تحقيق السلام خلال الإطار الزمني المتفق عليه في 15 فبراير".

وأشار كذلك الى أن اللجنة المكلفة بمشاركة النازحين في عملية السلام زارت معظم مخيمات دارفور، وأن القضايا الإنسانية ستتم مناقشتها بحضور ممثلين عن أصحاب المصلحة.

في أعقاب المؤتمر الصحفي، نشر مناوي تغريده ثانية منتقدا مشاركة رئيس الجبهة الثورية في المؤتمر الصحفي مع رئيس فريق التفاوض الحكومي.

وكتب رداً على تصريحات إدريس "لا أدري كيف ولماذا يرد رئيسي على تصريحي في تويتر، في الوقت الذي تملك الحكومة كل وسائل الإعلام الخاصة والعامة ؟؟ بداية جديدة من سياسية فرق تسد"

وأردف " المهم عدنا إلى جوبا، وسنرى ما هي المواقف التي تثبت الحكومة فيها ولم تتغير".

وبعد الإطاحة بحكومة الرئيس البشير وخلال المحادثات بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير، دعا مناوي إلى تأخير تشكيل الحكومة المدنية حتى توقيع اتفاق سلام للسماح لهم بالمشاركة في المجلس السيادي والحكومة.