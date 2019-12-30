تفاقم الوضع الأمني في غرب دارفور إثر اشتباكات قبلية تسقط قتلى وجرحى

الخرطوم 30 ديسمبر 2019 – تفاقمت الأوضاع على نحو وصف بالخطير الاثنين في ولاية غرب دارفور، أقصى غرب السودان في اعقاب احتداد نزاع نشب بين مجموعتين قبيلتين، أسقط قتلى وجرحى اضطرت معه القوى المسلحة لتعليق التفاوض مع الحكومة في جوبا، بينما فرضت السلطات المحلية حظرا للتجوال.

صورة بثها ناشطون لجزء من مخيم كريندينق بعد احراق عدد من منازله

وقتل 5 أشخاص وأصيب 8 آخرين في حصيلة أولية، أعلنتها لجنة الأمن بالولاية ليل الأحد، جراء الاشتباكات المسلحة التي وقعت بين "المساليت" و"العرب"، على خلفية مقتل أحد شباب القبائل العربية بالقرب من معسكر "كريندينق" للنازحين .

وأحرق غاضبون معسكر "كريندينق" للنازحين، وشوهد العشرات من قاطنيه يفرون منه بعد تمدد النيران الى مساكنهم.

وقالت مصادر موثوقة لـ"سودان تربيون" إن النزاع القبلي انتقل الى القوات النظامية التي انقسمت لمناصرة القبيلتين.

وحذرت من وضع كارثي ينتظر المنطقة ما لم تتدخل السلطة المركزية لبسط الأمن.

وأغلقت كل المؤسسات الحكومية والمدارس والأسواق، أمام المواطنين، وخلت طرقات المدينة تماما من المارة، عدا السيارات العسكرية التي تجوب شوارع المدينة.

وذكر شهود عيان حسب موقع "دارفور 24" أن أهالي القتلى من طرف العرب حملوا جثث قتلاهم في موكب وتوجهوا إلى أمانة حكومة الولاية، حاملين حزمة من المطالب إلى حكومة الولاية أبرزها نقل معسكر "كريندينق" للنازحين إلى موقع آخر والقبض على المتورطين في حادثة القتل خلال 24 ساعة.

وقال الشهود إن أهالي القتلى بمشرحة مستشفى الجنينة طردوا مدير شرطة الولاية عندما دخل للوقوف على الجثث، اعتراضا على البيان الذي أصدرته شرطة الولاية، والذي أشار إلى أن حادثة القتل الأولى كانت بسبب مشاجرة في إحدى أندية المشاهدة، بينما رفض الأهالي رواية الشرطة وطالبوا مدير الشرطة بتعديل البيان.

وقالت منسقية معسكرات النازحين في بيان صدر الاثنين إن عددا من النازحين تم حرقهم داخل مخيماتهم.

وأضافت "ما حدث لمعسكرات النازحين يؤكد غياب السلطات وسيطرة مليشيات الجنجويد على مسرح السلطة".

وذكرت في بيانها أن المليشيات المسلحة "استخدمت سيارات دفع رباعي محملة بالدوشكا في هجومها على النازحين العزل".

وأفادت المنسقية أن عدد القتلى بلغ ثمانية أشخاص وعشرات الجرحى، وأردفت "تم حرق المواطنين في مخيماتهم".

وأمر والي غرب دارفور، اللواء ركن عبد الله محمد عبد الله، بحظر التجوال للحد من اعمال العنف.

وطبقا للقرار الذي اطلعت عليه "سودان تربيون"، فإنه تقرر "حظر التجوال وتحرك المواطنين في جميع أنحاء ولاية غرب دارفور وحاضرتها مدينة الجنينة اعتبارا من اليوم الاثنين، من الساعة الخامسة مساء حتى الساعة السادسة صباحا من يوم غد إلى حين إشعار آخر".

ودعا القرار المواطنين للالتزام بالقرار، وعدم التحرك خلال فترة حظر التجوال حفاظا وتعزيزا للأمن والطمأنينة العامة، كما طالب القوات النظامية بكل مكوناتها والجهات الأخرى ذات الصلة، اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لوضع القرار موضع التنفيذ الفوري.

وفي جوبا أعلن المتفاوضون مع الحكومة في مسار دارفور تعليق التفاوض إلى حين معالجة الأوضاع والتحقيق في الجرائم المرتكبة في حق المواطنين وتقديم الجناة إلى المحاكمة.

وأدان المسار في بيان تلقته "سودان تربيون"، الجرائم والانتهاكات الجسيمة ضد المواطنين، وحمل الحكومة الانتقالية المسؤولية الكاملة للأحداث، وطالبها بالقيام بواجبها الكامل في حماية المدنيين العزل وتوفير الأمن.

من جهته قال حزب المؤتمر السوداني، إن تجدد القتال بين المكونات الاجتماعية بولاية غرب دارفور، أدى إلى فقد البلاد عددا من أبناءها ضحايا للاعتداء على معسكر "كرينديق" بالجنينة وعددا من المصابين.

وأوضح في بيان تلقته "سودان تربيون" أن الأمر وضع ولاية غرب دارفور على حافة العودة للنزاعات القاتلة في ظل الوضع السياسي الهش بإقليم دارفور خاصة والولايات بصورة عامة.

وذكر البيان أن نزع فتيل التوتر والمواجهات بإقليم دارفور ومناطق النزاعات المسلحة مسؤولية الحكومة وأجهزتها الأمنية، وأن استمرار الدور السلبي للأجهزة الأمنية في النزاعات في دارفور أمر مثير للقلق.

وقالت الحركة الشعبية لتحرير السودان شمال قيادة مالك عقار إن الجنينة وثلاث من المعسكرات المحيطة بها تشهد منذ الأحد "أحداث دامية وفاجعة" على يد مليشيات نفذت اعتداءات بأسلحة ثقيلة ضد المدنيين العزل.

ودعا المتحدث باسم الحركة بدر الدين موسى في تصريح تلقته "سودان تربيون" لوقف "جريمة الحرب" التي لا تزال تدور رحاها في معسكرات النازحين ووقف القتل والنهب وحرق المخيمات.

وأضاف " ندعو قادة الدولة للتوجه فوراً لمدينة الجنينة، كما ندعو قوى الثورة للخروج والتضامن والمطالبة بوقف المجازر ضد النازحين والمدنيين وحماية 100 ألف نازح ومدني محاصرين الان داخل المعسكرات".

ورأى موسى أن استباحة الجنينة امام مرأى من العالم وفي وقت تبذل فيه مجهودات لتحقيق السلام يمثل "طعنة نجلاء" ضد السلام.