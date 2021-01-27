تفاهمات بين أطراف العملية السلمية والوساطة لبدء الترتيبات الأمنية

الخرطوم 27 يناير 2020 - اتفقت الوساطة الجنوب سودانية وتنظميات الجبهة الثورية، الأربعاء، على تسمية كبار الضباط، الذين يشاركون في اللجان العسكرية الخاصة بتنفيذ اتفاق الترتيبات الأمنية.

ضيو مطوك

والثلاثاء، نقل عضو فريق الوساطة ضيو مطوك، إلى وزير الدفاع السوداني الفريق يسن إبراهيم، استعداد بلاده لرقابة آليات وقف إطلاق النار.

وعقد فريق الوساطة، الأربعاء، اجتماعًا تعريفيًا لمسؤولي الترتيبات الأمنية عن تنظيمات الجبهة الثورية في إقليمي دارفور والمنطقتين (جنوب كردفان والنيل الأزرق).

وقال ضيو مطوك، في تصريح نقلته وكالة السودان للأنباء، الأربعاء: "تم الاتفاق على تسمية كبار الضباط من الحركات الدارفورية التي ستشارك في لجات الآلية العسكرية المختلفة، سواء في اللجنة العسكرية العليا ولجنة وقف إطلاق النار الدائم واللجان التحتية".

واعتبر عضو فريق الوساطة الاجتماع التعريفي بمثابة "بداية صحيحة وخطوة مهمة جدًا لتنفيذ اتفاق السلام، فالجوانب الخاصة بالترتيباا الأمنية من أهم الجوانب".

وأضاف: "إننا نعمل على تذليل كافة العقبات التي يمكن أن تعترض تنفيذ ملف الترتيبات الأمنية".

وقدمت الوساطة الجنوب سودانية أوراق واسماء ضباط جيش بلادها للإشراف على الآليات الخاصة بالترتيبات الأمنية، وذلك بعد وصولهم إلى السودان.

وقال مطوك إن الضباط الجنوبيين سيلتقون ببعض الأطراف والقيادات العسكرية بغية التشاور وتقارب وجهات النظر.

من جهته، قال مسؤل الترتيبات الأمنية للتحالف السوداني، الفريق سعيد يوسف: "شرعنا في ملف الترتيبات الأمنية لتنفيذ اتفاق سلام جوبا حتى ينعم السودان بسلام دائم".