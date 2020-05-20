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تفاهمات بين السودان ودولة الجنوب لتزويد الخرطوم بـ 20 ألف برميل نفط

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الخرطوم 20 مايو 2020- كشف مسؤول رفيع بوزارة الطاقة والتعدين السودانية، الأربعاء عن تفاهمات جرت بين رئيس الوزراء السوداني ورئيس دولة جنوب السودان حول إمداد جوبا للخرطوم بكميات إضافية من النفط الذى يتم تصديره عبر الموانئ السودانية.

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أنبوب تصدير النفط من جنوب السودان الى ميناء بورتسودان (رويترز)

ولعدم امتلاك دولة جنوب السودان موانئ للتصدير فإن ما تنتجه من خام النفط يتم تصديره عبر السودان الى الميناء الرئيسي في شرق البلاد مقابل رسوم متفق عليها.

وتلافيا لأزمات متكررة في المحروقات يعاني منها السودان على مدى أشهر تعتزم الخرطوم فيما يبدو التفاوض مع جوبا لشراء جزء من نفطها قبل تصديره.

وقال وكيل وزارة الطاقة والتعدين حامد سليمان لـ " سودان تربيون" إن الخرطوم طلبت من جوبا تزويدها بأكثر من 20 ألف برميل بعد الانخفاض العالمي للنفط مقابل منح السَودان لدولة الجنوب كميات من الجازولين من مصفاة الأبيض بعد تكرير الخام.

وتضاف الـ 20 ألف برميل إلى 28الف تزود بها جوبا الخرطوم لصالح التوليد الكهربائي من محطة "ام دباكر" الحرارية والمصفاة الرئيسة في الخرطوم.

وأضاف " حكومة جنوب السودان وافقت مبدئيا على الخطوة بعد محادثات جرت بين رئيس الوزراء عبد الله حمدوك ورئيس حكومة الجنوب سلفا كير ميارديت الذي وعد بالرد خلال اليومين المقبلين".

ونوه حامد إلى أن إنتاج النفط الجنوبي حاليا يصل 165 ألف برميل يوميا يبلغ نصيب حكومة الجنوب منها حوالي 70 ألف برميل فيما يتم توزيع المتبقي على الشركاء في الصناعة النفطية.

وأضاف " إنتاج السودان من النفط حاليا لا يزيد عن 63 ألف برميل يوميا".



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