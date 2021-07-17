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تفاهمات متقدمة بين السودان ومستثمرين سعوديين واجتماعات مشتركة مطلع أغسطس

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جبريل ابراهيم

الخرطوم 17 يوليو 2021- كشف وزير المالية السوداني عن حزمة تفاهمات جرى التوصل اليها مع مسؤولين سعوديين للشروع الفوري في استثمارات حيوية بالبلاد، وينتظر عقد اجتماع وزاري مشترك بالخرطوم مطلع الشهر المقبل.

وفي الفترة من 5 إلى 9 يوليو انهى جبريل إبراهيم زيارة إلى العاصمة السعودية الرياض ألتقى خلالها بـ 7 وزراء اضافة لنائب محافظ البنك المركزي نسبة لسفر المحافظ خارج البلاد. وشارك في الزيارة وزير الطاقة جادين علي عبيد و وزير الاستثمار الهادي محمد ابراهيم.

وقال وزير المالية لـ “سودان تربيون" في باريس الجمعة "جلسنا مع صندوق الاستثمار السعودي و40 شركة كبرى بالترتيب مع وزارة الاستثمار السعودية واتفقنا على عقد اجتماع المجلس الوزاري المشترك بعد العيد مباشرة في السودان ونجري الان الترتيبات اللازمة لعقده في الاسبوع الاول من اغسطس بالتزامن مع اجتماع اخر لرجال الاعمال السعوديين والسودانيين".

وأوضح أنهم لمسوا حماسا كبيرا من السعوديين للاستثمار في السودان، بالإضافة الى اجتماعات فردية مع شركات قال إن رأس مال بعضها يفوق الدخل القومي السوداني بنحو أربع مرات.

وأردف " أبدوا رغبة حقيقية للاستثمار ونحن بينا ان الأرض ممهدة. ومتفائلين بان يستثمروا في السودان".

وبحسب جبريل فإن المسؤولين السعوديين حددوا اولوياتهم للاستثمار على رأسها "انشاء ميناء جديد في السودان".

وأردف" جرى نقاش الأمر مع شركات الاستثمار السعودية في اجتماعات طويلة كذلك تم تناول مشروع الاستثمار في اعالي نهر عطبرة وهو مشروع وقعت فيه مذكرة تفاهم حول زراعة مليون فدان وبعد تعلية خزان ستيت يمكن أن تتم زراعة مليوني فدان".

وتابع " الى جانب ذلك لديهم مشروعات في الثروة الحيوانية وإنتاج الدواجن وغيرها. وبعضهم افاد أن دراسات الجدوى اعدت سلفا وأنهم جاهزين للعمل في السودان".

وأبدى الوزير السوداني قناعته بأن دخول الاستثمارات السعودية سيتبعه دخول الاستثمارات الخليجية الاخرى.

وبشأن التسهيلات البنكية قال جبريل إنهم طالبوا البنك المركزي السعودي بتسهيل تحويلات المغتربين خاصة وان بعض البنوك السعودية متمسكة بالقيود القديمة التي كانت مفروضة على السودان قبل رفع اسمه من قائمة الدول الداعمة للإرهاب.

كما أشار الى طلبهم التعاون في تبادل المعلومات فيما يتعلق بمحاربة تمويل الارهاب ومكافحة غسيل الاموال وتشجيع البنوك التجارية على العمل في السودان.



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