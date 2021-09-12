تفاهمات مع شركة أرامكو السعودية لإمداد السودان بالوقود

الملتقى السوداني السعودي للاستثمار ـ الخرطوم 12 سبتمبر 2021

الخرطوم 12 سبتمبر 2021 ـ كشف مسؤول رفيع في الحكومة السودانية عن تفاهمات جرت مع شركة أرامكو السعودية لإمداد السودان بكافة احتياجاته من الوقود.

وشهدت أزمة الوقود في السودان انحسارا لافتا في أعقاب تحرير أسعاره بشكل كامل قبل أشهر.

وقال وزير الطاقة والنفط السوداني جادين علي عبيد إن هناك تفاهمات تمت مع شركة أرامكو السعودية لامداد السودان بالمشتقات النفطية حيث أن الشركة بدأت فعلياً في توريد شحنات.

وتوقع أن يتم توقيع اتفاق طويل الأمد مع شركة أرامكو وهي شركة كبيرة وذلك لضمان إمداد مستقر ومستدام لكل المشتقات البترولية التي يحتاجها السودان وبأسعار تفضيلية.

وأكد جادين لسودان تربيون أن المحادثات مع الشركة تمضي بشكل جيد وأن أرامكو ستعمل على توفير كافة احتياجات السودان من الوقود لفترة تتراوح من ستة أشهر إلى عام ويتم تجديد ذلك، وزاد "هذا ما يتم التفاوض حوله حاليا".

ووصف جادين الذي كان يتحدث في أعمال ملتقى الاستثمار السوداني السعودي، الأحد، الاتفاق مع أرامكو بالتاريخي الذي يوازي القرار الذي اتخذه السودان لتحرير أسعار الوقود.

وأضاف "هذا ما شجع شركة أرامكو كشركة كبيرة تبني استثماراتها على ضمان العائد الاقتصادي".

واعتبر قرار تحرير الوقود شكل أرضية وبيئة استثمارية تضمن للمستثمر استرداد عائده من الاستثمار، على عكس ما كان في ظل الدعم الحكومي السابق الذي كان فيه المستثمر يتخوف من عدم استرداد أمواله.

وفيما يلي الكهرباء أفاد وزير الطاقة والنفط أن هنالك فريق فني من شركة "أكو باور" السعودية والتي لديها امكانيات عالية في مجال الطاقات المتجددة، يبحث فرص الاستثمار في هذا المجال.

وأوضح أن السودان ظل يسعى لفترة طويلة لإحداث اختراق في الطاقات المتجددة والعمل على اعتماد مزيج الطاقة، علماً بأن السودان يعتمد على التوليد الحراري والمائي فقط، وهناك حوجة للطاقة الرخيصة والمستدامة والتي تعتبر صديقة للبيئة مثل طاقات الرياح والطاقة الشمسية.

وأكد أن الملف وصل مرحلة متقدمة وحقق نتائج طيبة متوقعاً أن يتوج بالتوقيع غداً الإثنين.

وفي مجال خطوط نقل الكهرباء الذي يشهد اختناق ويعد أحد عوامل تذبذب الكهرباء في السودان أشار الوزير إلى تفاوض مستمر مع شركة الكهرباء السعودية.

وأثنى الوزير على دور السعودية في دعم التحول الذي حصل في السودان ولاسيما جديتها في الاهتمام بالمشروعات التي تسند السودان لمصلحة شعبي البلدين.