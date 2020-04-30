تقدم كبير في المفاوضات حول الترتيبات الأمنية بين الحكومة و(الشعبية) عقار

ياسر عرمان يدلي بتصريحات في جوبا

الخرطوم 30 أبريل 2020- أعلنت الحركة الشعبية لتحرير السودان – شمال قيادة مالك عقار عن احراز تقدم لافت في التفاوض على الترتيبات الأمنية مع الحكومة السودانية بالتفاهم على أربعة فصول رئيسية، على رأسها دمج القوات وآليات السيطرة.

وقال نائب رئيس الحركة ورئيس وفدها المفاوض ياسر عرمان في تصريح لـ "سودان تربيون" الخميس إن جلسة التفاوض المنعقدة عبر تقنية "الفيديو كونفرنس" " حققت تقدما كبيرا".

وأضاف " تم الاتفاق على الفصول الأربعة من وثيقة الترتيبات الامنية عدا ثلاثة نقاط فقط يجري التشاور في الخرطوم لحسمها بنهاية هذا الأسبوع".

وأعلن عرمان الاتفاق على اليات السيطرة والقيادة واجراءات وقف إطلاق النار النهائي وربط الترتيبات الامنية بالترتيبات السياسية، مع اشراك الوسيط والامم المتحدة والضامنين لتنفيذ اتفاق الترتيبات الأمنية.

وأردف " كما تم الاتفاق على مشاركة ودمج قوات الجيش الشعبي في الشرطة والمخابرات العامة والحياة البرية والجمارك والدفاع المدني مع اصلاح وبناء كل هذه الاجهزة بعيدا عن الانتماءات الجغرافية والسياسية والاثنية".

وأوضح أن النقاط التي في انتظار الحسم هي المدة الزمنية لدمج القوات حيث اقترحت الحركة الشعبية أن تكون خمس سنوات وتوزع المدة هذه على مراحل الدمج ومشاركة الجيش الشعبي في المجلس الاعلى للقوات المسلحة الذي سيقوم ببناء جيش مهني واحد غير مسيس وبعقيدة عسكرية جديدة.

واكد عرمان ان المناخ كان جيدا وان التقدم في ملف الترتيبات الامنية عمّق الثقة بين الاطراف.

والترتيبات الامنية هي اخر ملفات التفاوض بين الحكومة والحركة الشعبية-بقيادة عقار حيث تبقت حتى الان الاجتماعات المشتركة بين كل فصائل الثورية والحكومة لمناقشة المسائل القومية تمهيدا للتوقيع على اتفاق السلام النهائي.