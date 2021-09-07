تقرير أممي يتوقع انعدام الأمن الغذائي الحاد لخمس السودانيين

نيويورك 7 سبتمبر 2021 – توقعت الأمم المتحدة أن يُواجه خمس السودانيين مستويات غير مسبوقة من انعدام الأمن الغذائي الحاد خلال الأشهر العجاف.
- يعتمد الآلاف من السودانيين على المنظمات في الغذاء
ويُعاني السودان من أزمة اقتصادية تفاقمت بصورة كبيرة بعد إجراءات اتخذتها حكومة الانتقال تتمثل في رفع الدعم عن الوقود والخبز والكهرباء وتخفيض قيمة العملة الوطنية 7 أضعاف.
وقال الأمين العام للأمم المتحدة، في تقرير قدمه إلى مجلس الأمن الإسبوع الماضي، حصلت عليه "سودان تربيون"، الثلاثاء؛ إنه "من المتوقع أن يواجه واحد من كل خمسة سودانيين مستويات غير مسبوقة من انعدام الأمن الغذائي الحاد خلال الأشهر العجاف".
وأشار إلى أن أسعار الذرة الرفيعة والدخن والسلع الغذائية الاستهلاكية بلغت ضعف الأسعار المسجلة في 2020.
ويغطي تقرير الأمين العام للأمم المتحدة الوضع في السودان خلال الفترة من 2 مايو إلى 20 أغسطس 2021.
وقال التقرير إن السودان "لا يزال يواجه صعوبات اقتصادية شديدة، تشمل انقطاعات يومية للماء والكهرباء ونقصا حادا في الوقود واللوازم الطبية".
وبلغ معدل التضخم في البلاد لشهر يونيو الفائت 412%، فيما لم يعلن جهاز الإحصاء الحكومي المعدل لشهر يوليو حتى الآن الذي يتوقع أن يرتفع فيه المعدل نتيجة توالي الزيادات في أسعار السلع.
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