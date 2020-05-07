تقرير: التعدين التقليدي في السودان أنتج أكثر من 4 أطنان ذهب

الخرطوم 7 مايو 2020 - أظهر تقرير حكومي سوداني، أن إنتاج الربع الأول من التعدين التقليدي بلغ أكثر من أربعة طن في 14 ولاية من أصل 18.

التنقيب عن الذهب بات حرفة لكثير من السودانيين

ويعاني السودان من تهريب نحو 70% من إنتاج الذهب، مما يفقده عملات أجنبية طائلة تكفي لتزويد خزينته الخاوية منها. وقد أقر مؤخرًا إنشاء بورصة يُباع فيها الذهب وفق المعدل العالمي للحيلولة دون تهريبه.

وقال تقرير، صادر عن إدارة الإشراف على التعدين التقليدي بوزارة الطاقة والتعدين، تلقته "سودان تربيون"، الخميس: "يبلغ إنتاج الذهب في الثلاث أشهر من العام الجاري 4 طن و394 كيلو".

وأشار التقرير إلى أن إيرادات الذهب المنتج تصل إلى 4 مليون و394 ألف جنيه، متخطية الربط المتوقع بنسبة بلغ 129%.

وأفاد بأن الذهب المنتج في يناير وصل إلى طن و495 كليو، وفي فبراير بلغ طن و435 كليو، فيما بلغ الإنتاج في مارس طن و463 كيلو.

وطبقا للتقرير أنتجت ولاية نهر النيل 2 طن و602 كليو ذهب، وحققت ولاية البحر الأحمر إنتاج من الذهب يبلغ 777 كيلو، والولاية الشمالية 409 كليو، وولاية القضارف 307 كيلو، وولاية كسلا 70 كيلو، وولاية النيل الأزرق 32 كليو، فيما انتجت سنار 714 كليو حققت ولاية شمال كردفان إنتاج وصل إلى 80 كيلو، وفي ولاية جنوب كردفان 61 كليو، وولاية غرب كردفان 29 كيلو، وولاية جنوب دارفور 7 كليو، وولاية شمال دارفور 10 كليو، وولاية غرب دارفور أكثر من 4 كليو، بينما انتجت ولاية وسط دارفور 630 جرام فقط.