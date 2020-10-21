تقرير: الدعم السريع اعتقلت علي مجوك وسرحت المئات بذريعة الولاء لـ(هلال)

الخرطوم 21 أكتوبر 2020 – قالت أسرة القيادي في مجلس الصحوة الثوري، علي مجوك المؤمن، إنها فقدت الاتصال به مُنذ 17 أكتوبر الجاري، قبل أن تطالع تقريراً على منصات التواصل يفيد باعتقاله على يد قوات الدعم السريع.

زعيم قبيلة المحاميد المعروف الشيخ موسى هلال..صورة لـ(سودان تربيون)

وقال التقرير، الذي نشره موقع (مونتي كاروو) الاخباري، إن قوات الدعم السريع اعتقلت علي مجوك ضمن حملة اعتقالات وسط الضباط التابعين لها من ذوي الرتب العسكرية الوسيطة على خلفية الاشتباه في تورطهم بمخطط يقوده مجلس الصحوة للإطاحة بقيادتها الحالية واستبدالها بآخرى موالية لموسى هلال.

واعتقلت الدعم السريع في 27 نوفمبر 2017، موسى هلال بمنطقة مستريحة بشمال دارفور، قبل أن ترحله إلى الخرطوم حيث تجرى له محاكمة عسكرية لا تزال جلساتها مستمرة.

ودعم هلال حكومة الرئيس المعزول عمر البشير في قمعها للتمرد العسكري لحركات دارفور، قبل أن يختلف معها بشأن طرق جمع السلاح ودمج قواته في حرس الحدود لقوات الدعم السريع.

وقالت أسرة علي مجوك، في بيان ممهور بتوقيع كريمته إيناس، تلقته "سودان تربيون"، الأربعاء: "نحن أسرة على مجوك المؤمن، تلقينا عبر وسائل التواصل الاجتماعي خبر جاء في طياته اعتقال والدنا من قبل قوات الدعم السريع".

وأشارت إلى أن أسرتها فقدت الاتصال بعلي مجوك مُنذ 17 أكتوبر الجاري حيث كان في رحلة عمل، وحملت مسؤولية أفعال الدعم السريع إلى حكومة الانتقال بشقيها مجلس السيادة ومجلس الوزراء.

وقال البيان إن قوات الدعم السريع تطارد أبناء المحاميد الذين يتزعهم رئيس مجلس الصحوة الثوري موسى هلال، مُنذ العام 2017 وحتى الآن.

وقال تقرير موقع مونتي كاروو، ذو المصداقية العالية، إن قوات الدعم السريع "شنت حملة اعتقالات شملت عددا من الضباط ذوي الرتب العسكرية الوسيطة يجري التحري معهم، على خلفية الاشتباه في تورطهم في مخطط يقوده مجلس الصحوة للاطاحة بالقيادة الحالية واستبدالها باخرى موالية لهلال".

وأشار إلى أن "من بين المعتقلين المقدم بالدعم السريع الهادي مختار بقل الذي تم اعتقاله بعد تبادل لاطلاق النار بمنطقة المويلح عندما كان في طريقه الي كبكابية"، حيث نقل إلى مستشفى عسكري بالخرطوم لتلقي العلاج قبل أن يفر منها في وقت لاحق.

وقال الموقع إن حملة الاشتباه تقع دائرة المنتمين لقبيلة المحاميد في الدعم السريع الذين يطالبون بإطلاق سراح موسى هلال ورد الاعتبار له.

وأضاف: "تعاملت قيادة الدعم السريع بسرعة بتسريح 2600 جندي من ابناء المحاميد الذين يعتقد بولائهم لزعيم القبيلة المعتقل موسى هلال"

ويقود قوات الدعم السريع نائب رئيس السيادة الفريق أول محمد حمدان حميدتي وينوب عنه شقيقه عبد الرحيم، كما أن معظم قادة القوات يمتون بصلة قرابة إلى حميدتي.