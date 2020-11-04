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تكتل جديد يرفض مسارات وسط وشمال وشرق السودان في اتفاق السلام

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البرهان وسلفا كير وحمدوك يحيون اطراف اتفاق السلام السوداني بعد توقيعه في جوبا الاثنين 31 أغسطس 2020

الخرطوم 4 نوفمبر 2020 -أعلن 15 كيان سياسي وقبلي، تكوين تكتل جديد، لرفض مسارات شرق وشمال ووسط السودان.

وانتهجت المفاوضات بين الحكومة السودانية والجبهة الثورية واللذان وقعا اتفاق سلام في 3 أكتوبر الجاري؛ طريق المسارات لحل قضايا شمال وغرب ووسط السودان، إضافة لمساري دارفور والمنطقتين (جنوب كردفان والنيل الأزرق).

وضم التكتل الجديد، 15 كيان، أبرزهم المجلس الأعلى لنظارات البجا ونظارة عموم رفاعة الهوى ونظام الكواهلة بشرق النيل وتحالف الوسط وتجمع الوسط والجبهة القومية لأبناء جنوب كردفان وجبهة أسود النيلين.

وتوافق التكتل الجديد، على بيان مشترك، تم الإعلان فيه عن" رفض مسارات شرق وشمال ووسط السودان باتفاق السلام". وشدد الموقعون على أن هذه المسارات لا تمثلهم ولا تعبر عنهم.

وأشار البيان إلى أن رفضهم للمسارات لا يمتد لمجمل الاتفاق الموقع بين الحكومة والجبهة الثورية.

وأوضح إن التكتل بصدد توقيع مذكرة تفاهم وصولا لتحالف مشترك رافض لـ “المسارات والتجاوز والمحاصصات".

وطالب التكتل بعقد مؤتمر قومي للتوافق السياسي بشأن تقاسم السلطة والثروة، إضافة لتوافق حول الترتيبات الأمنية، ليكون المؤتمر بمثابة رفض للحلول الجزئية.

ودعا الموقعون على البيان المشترك، الحكومة السودانية لـ “ضرورة وقف تنفيذ اتفاق جوبا فيما يتعلق بمسارات الشرق والوسط والشمال"، إلى حين معالجة قضايا الأقاليم في إطار كلي متوافق عليه.

وتظاهرات آلاف عدة مرات في ولايتي البحر الأحمر وكسلا، بتحريض من المجلس الأعلى لنظارات البجا، ضد مسار الشرق الذي يطالب المجلس بإلغائه وإقامة مؤتمر لمناقشة قضايا شرق السودان.



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