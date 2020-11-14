 
 
 
الصفحة الأساسية | الأخبار    السبت 14 تشرين الثاني (نوفمبر) 2020

تمارين جوية مشتركة للجيشين السوداني والمصري بالولاية الشمالية

email Email
print Print
pdfSave
separation
increase
decrease
separation
separation
JPEG - 42.4 كيلوبايت
تمارين جوية لأول مرة بين الجيشين السوداني والمصري قي مروي ..السبت 14 نوفمبر 2020

الخرطوم 14 نوفمبر 2020 – بدأت قوات مشتركة من الجيشين السوداني والمصري السبت تنفيذ تمارين جوية في صحراء الولاية الشمالية، شمالي السودان.

ونهاية الأسبوع الماضي وصلت قاعدة مروي الجوية شمال الخرطوم قوات من سلاح الجو المصري مع عدد من الطائرات المقاتلة من طراز MIG29/M2 للمشاركة في هذه المناورات التي تستمر لمدة اسبوعين.

وتعد هذه التدريبات الأولى من نوعها بين الجيشين السوداني والمصري حيث تم اطلاقها تحت مسمى "نسور النيل1".

وقال المتحدث باسم القوات المسلحة المصرية على صفحته بـ “فيس بوك" السبت: "إن المناورات الجوية المشتركة مقرر فيها تنفيذ العديد من الأنشطة بينها تخطيط وإدارة أعمال قتال مشترك، وقيام المقاتلات متعددة المهام من الدولتين بالتدريب على تنفيذ طلعات جوية هجومية ودفاعية، وتدريب قوات الصاعقة على أعمال البحث والإنقاذ القتالى".

وأشار إلى أن التدريب بدأ بتنفيذ العديد من المحاضرات النظرية والعملية "التي تساهم في توحيد المفاهيم وتبادل الخبرات بين الجانبين".

وأضافت: "يأتي التدريب فى إطار دعم علاقات التعاون العسكري المشترك بين القوات المسلحة لكلا البلدين، وتعزيز القدرة على إدارة أعمال جوية مشتركة باستخدام أسلحة الجو المختلفة".

ولم يعلن الجيش السوداني عن المناورات المشتركة مع القوات المصرية، لكنه أشار الخميس إلى أن القوات الجوية ستنفذ تمارين رماية بالذخيرة الحية في قاعدة الفريق أول طيار ركن عوض الله خلف، التي تبعد 50 كلم عن مدينة مروي.

وطالب الجيش السوداني المواطنين بأخذ الحيطة والحذر أثناء التدريب التي قال إنها تستمر في الفترة بين 12 نوفمبر الجاري وحتى الـ 21 منه.

وفي ذات السياق، سجل قائد قوات الدفاع الجوي السوداني الفريق الركن عبد الخير عبد الله برفقة وفد عسكري زيارة إلى مصر، التقى فيها قائد قوات الدفاع الجوي المصري الفريق علي فهمي، حيث بحث الطرفين سبل التعاون العسكري المشترك.



GOOGLE POWERED


The following ads are provided by Google. SudanTribune has no authority on it.


أخر الآراء

حوار الكباشى تحت المجهر 2020-11-12 09:11:45 الجاك محمود أحمد الجاك * من الطبيعى أن يقرأ أى متابع حصيف حوار الجنرال شمس الدين الكباشى الذى أجرته معه صحيفة اليوم التالى بحر الأسبوع الماضى فى سياق التطور الدرامى فى المشهد السياسى السودانى و تعقيدات الأوضاع السياسية و (...)

عودوا إلى مجرى الثورة 2020-11-09 16:43:45 بقلم : محمد عتيق (1) يوماً بعد يوم يتعاظم تيار الديمقراطية في المجتمعات الانسانية وتتعاظم معه أهمية وضرورة الأحزاب السياسية باعتبارها "المدماك" الأهم أو الأول في البناء الديمقراطي حسب التجربة البشرية حتى الآن .. ولكن (...)

جدل التطبيع واستمرار الثورة 2020-11-01 22:04:09 بقلم : محمد عتيق إذا كان النظام الساقط نظاماً "نموذجياً" في ممارسة الإرهاب ورعايته ، وكان من نتائج ذلك تفجير السفارتين والمدمرة الامريكيات وغيرها ، فإن ذلك نسبة لا تذكر قياساً بحجم الدمار الذي أحدثه في السودان شعباً ودولة (...)


المزيد


أخر التحاليل

قضايا المرأة السودانية في الفترة الِأنتقالية جزرٌ نائيةٌ وقواربْ من ورقٍ !!!

2020-06-26 21:57:39 زينب عباس بدوي* مقدمة: تمضي الفترة الإنتقالية نحو طي عامها الأول في لجّةَ تحديات عالية المستوي ،وتنهض في مقدمة هذه التحديات مقدرة الفترة الإنتقالية علي وضع حجر أساس ورمي مدماك حي لمشروع تغيير يستهدف تعزيز كرامة الإنسان (...)

هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟ (تحديات وفرص)

2017-02-15 21:42:51 المجموعة السودانية للديمقراطية أولاً هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟ (تحديات وفرص) 15 فبراير 2017 بدأت الألية الافريقية رفيعة المستوى برئاسة الرئيس الجنوب افريقي السابق ثابو (...)

صراع السلطة والفساد يضعان جنوب السودان على شفا الانهيار

2013-07-21 23:59:14 جوبا 21 يوليو 2013- أصدر نائب رئيس دولة جنوب السودان المستقلة حديثا رياك مشار، تحذيرا مبطنا للرئيس سلفاكير ميارديت، المدعوم من الغرب، بأن يتنحى عن منصبه، وتعهد بأنه سيسعى ليحل محله قبل أو بعد الانتخابات المقررة بحلول عام (...)
المزيد


أخر البيانات الصحفية

مقترح التعديلات في مشروع قانون الانتخابات العام 2018 2018-09-14 16:18:47 1-المفوضية :- أ- مستقلة سياسيا واداريا وفنيا وماليا وتوضع ميزانيتها في حساب خاص. ب- يتم اختيار رئيس المفوضية واعضاء المفوضية بالتوافق السياسي ويجيزها البرلمان ويعتمدها الرئيس ولايجوز عزلها إبراهيم بالتوافق السياسي. (...)

في نعي الأمين : أمين مكي 2018-09-02 16:01:31 حزب البعث السوداني —————————— اذا كان الموت هو الحق والحقيقة المطلقة ، فان الحياة ليست باطلة كما يقولون خاصةً عندما تكون حياةً مثل حياة أمين مكي مدني مزدانةً بالعطاء والنبل ، بالسمو والصدق والحب اللامحدود للشعب والوطن .. (...)

*تحالف العار.. ليس بإسمنا* 2018-08-14 17:38:52 نحن مجموعة من الصحافيين والكتاب والمثقفين والمجتهدين في العمل العام في الساحة السودانية: استشعاراً لمسئولياتنا الوطنية والقومية والأخلاقية والدينية، وإحساساً بالفجيعة لمعاناة الشعب اليمني الشقيق، وتضامناً مع إخوتنا وأهلنا (...)


المزيد

sports society politics military health general finances education environment economy culture

Copyright © 2003-2020 SudanTribune - All rights reserved.