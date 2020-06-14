تمديد إغلاق المطارات السودانية أمام الرحلات الدولية والمحلية أسبوعين ‎

الخرطوم 14 يونيو 2020 - أعلنت الحكومة السودانية، الأحد، تمديد إغلاق المطارات في البلاد أمام حركة الركاب للرحلات الدولية والداخلية إلى 28 يونيو المقبل.
- مطار الخرطوم الدولي
وطبقا لبيان مقتضب صادر عن سلطة الطيران المدني، تلقته "سودان تربيون"، فإن القرار يأتي تماشيا مع الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار وباء فيروس كورونا.
واستثنت السلطات، رحلات البضائع المجدولة والإضافية، والمساعدات الإنسانية والدعم الفني والإنساني، ورحلات الشركات العاملة في حقول البترول، وإجلاء الرعايا الأجانب.
وفي 31 مايو الماضي، أعلنت الحكومة السودانية، تمديد إغلاق المطارات بالبلاد أمام حركة الركاب للرحلات الدولية والداخلية إلى 14 يونيو الجاري.
وأعلن السودان، السبت، تسجيل 14 وفاة و128 إصابة بكورونا، إضافة إلى 140 حالة تعاف من الفايروس.
وأوضحت وزارة الصحة الاتحادية في بيان، أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 7 آلاف و7، منها 447 وفاة، وألفان و556 حالة تعاف.
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