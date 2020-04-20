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تمديد إغلاق مطار الخرطوم أمام رحلات الركاب إلى 20 مايو المقبل

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الخرطوم 20 أبريل 2020 – أصدرت سلطات الطيران المدني بالسودان، الإثنين، قرار بتمديد إغلاق المطارات السودانية أمام حركة الركاب للرحلات الدولية والداخلية حتى 20 مايو المقبل.

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مطار الخرطوم الدولي ـ صورة إرشيفية

وتأتي الخطوة وفق بيان صادر عن سلطة الطيران المدني، تلقته "سودان تربيون"، تماشيا مع الإجراءات الاحترازية التي تبنتها الدولة بإعلان الحظر الشامل في البلاد لمدة 3 أسابيع.

واستثنت السلطات، رحلات البضائع المجدولة والإضافية، ورحلات المساعدات الإنسانية والدعم الفني والإنساني، ورحلات الشركات العاملة في مجال حقول البترول.

بالإضافة إلى رحلات إجلاء الرعايا الأجانب المستثنيين بقرار من الدولة.

يشار الى أن قرار تمديد الإغلاق للمطارات، صدر بتوجيه رسمي من اللجنة العليا للطوارئ الصحية بالبلاد التابعة لمجلس الأمن والدفاع.

وفي مارس الماضي، قررت السلطات السودانية، إغلاق المطار والمعابر الحدودية في إطار خطة احترازية أقرتها الحكومة للحد من انتقال جائحة "كورونا" الى البلاد.

وشهدت العاصمة الخرطوم، السبت، حظر تجوال كامل لمواجهة فيروس كورونا، لكن التجمعات في الأسواق والمحلات التجارية، مع انتظام صفوف الخبز والوقود ما زالت موجودة بدرجات متفاوتة.

وسجلت البلاد، صباح الإثنين، حالتي وفاة جديدتين بالفيروس ليرتفع الإجمالي إلى 12، فيما بلغت محصلة الإصابات 92 بينها 8 متعافين.



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