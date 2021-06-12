تمديد التفاوض بين الحكومة و(الشعبية) إلى الثلاثاء وتقدم في القضايا الخلافية

جوبا 12 يونيو 2021 - قررت الوساطة الجنوب سودانية، تمديد التفاوض بين حكومة الانتقال والحركة الشعبية -شمال، إلى الثلاثاء المقبل، لإعطاء الأخيرة مهلة لدراسة مقترحات الحكومة حول القضايا الخلافية.

عبد العزيز الحلو

وكان من المقرر انتهاء جولة التفاوض الأولى بين الطرفين غدًا الأحد، يوقعا فيها اتفاق إطاري يُحدد موجهات العملية السلمية في قضايا الترتيبات الأمنية وتقاسم الثروة والسُّلطة.

وقال رئيس فريق الوساطة، توت قلواك، في تصريح صحفي، السبت؛ إن "وفد الحكومة قدم مقترحات لبعض القضايا الخلافية، وقد طلبت الحركة مهلة لدراستها والرد عليها بعد غدًا الاثنين".

وأضاف: "بالرغم من إعلان الوساطة إن غدًا الأحد يُعد نهاية التفاوض، إلا أن السلام أغلى، لذلك رأينا إتاحة الفرضة للطرفين لمناقشة القضايا المختلف عليها بطريقة أحادية لإيجاد معالجات لها، على أن يكون الثلاثاء هو الموعد النهائي لعملية التفاوض".

والمح قلواك إلى إمكانية تمديد التفاوض، حيث أشترط أن يكون الموعد النهائي في "حال توصل الطرفين لاتفاق يمهد الطريق نحو سلام شامل وعادل ومستدام".

ويختلف طرفا التفاوض حول 19 قضية واردة في مسودة الاتفاق الإطاري الذي دفعت به الحركة الشعبية -شمال بقيادة عبد العزيز الحلو.

ويتضمن الاتفاق الإطاري عمل مؤسسات الحكم السياسية بما في ذلك فصل الدين عن الدولة، إضافة لقضايا التعليم والوضع في النيل الأزرق وجنوب كردفان.

وقال قلواك إن الوساطة واصلت مشاوراتها حول القضايا الخلافية مع وفد التفاوض، مشيرًا إلى حدوث تقدم في بعض النقاط.