 
 
 
الصفحة الأساسية | الأخبار    السبت 12 حزيران (يونيو) 2021

تمديد التفاوض بين الحكومة و(الشعبية) إلى الثلاثاء وتقدم في القضايا الخلافية

email Email
print Print
pdfSave
separation
increase
decrease
separation
separation

جوبا 12 يونيو 2021 - قررت الوساطة الجنوب سودانية، تمديد التفاوض بين حكومة الانتقال والحركة الشعبية -شمال، إلى الثلاثاء المقبل، لإعطاء الأخيرة مهلة لدراسة مقترحات الحكومة حول القضايا الخلافية.

JPEG - 35.1 كيلوبايت
عبد العزيز الحلو

وكان من المقرر انتهاء جولة التفاوض الأولى بين الطرفين غدًا الأحد، يوقعا فيها اتفاق إطاري يُحدد موجهات العملية السلمية في قضايا الترتيبات الأمنية وتقاسم الثروة والسُّلطة.

وقال رئيس فريق الوساطة، توت قلواك، في تصريح صحفي، السبت؛ إن "وفد الحكومة قدم مقترحات لبعض القضايا الخلافية، وقد طلبت الحركة مهلة لدراستها والرد عليها بعد غدًا الاثنين".

وأضاف: "بالرغم من إعلان الوساطة إن غدًا الأحد يُعد نهاية التفاوض، إلا أن السلام أغلى، لذلك رأينا إتاحة الفرضة للطرفين لمناقشة القضايا المختلف عليها بطريقة أحادية لإيجاد معالجات لها، على أن يكون الثلاثاء هو الموعد النهائي لعملية التفاوض".

والمح قلواك إلى إمكانية تمديد التفاوض، حيث أشترط أن يكون الموعد النهائي في "حال توصل الطرفين لاتفاق يمهد الطريق نحو سلام شامل وعادل ومستدام".

ويختلف طرفا التفاوض حول 19 قضية واردة في مسودة الاتفاق الإطاري الذي دفعت به الحركة الشعبية -شمال بقيادة عبد العزيز الحلو.

ويتضمن الاتفاق الإطاري عمل مؤسسات الحكم السياسية بما في ذلك فصل الدين عن الدولة، إضافة لقضايا التعليم والوضع في النيل الأزرق وجنوب كردفان.

وقال قلواك إن الوساطة واصلت مشاوراتها حول القضايا الخلافية مع وفد التفاوض، مشيرًا إلى حدوث تقدم في بعض النقاط.



GOOGLE POWERED

 
استطلاع الرأي
 

The following ads are provided by Google. SudanTribune has no authority on it.


أخر الآراء

حال الإعلام في السودان .. تقدم إلى الخلف !! 2021-06-09 16:13:35 بقلم : العبيد أحمد مروح 1- في الثالث من مايو الماضي، احتفل العالم بمناسبة مرور ثلاثين عاما على إعلان ويندهوك (عاصمة ناميبيا) الذي وضعه الصحفيون الأفارقة واعتمدوه في ذات التاريخ عام 1991م وضمنوه مبادئ حرية الصحافة، والذي (...)

عودة الى مؤتمر باريس (2-2) 2021-06-06 20:25:29 ملاحظات على المشروعات النفطية بقلم : السر سيد أحمد أحسنت وزارة الطاقة عندما استعانت ببعض الخبرات السودانية من خارجها لا عداد المشروعات التي قدمتها الى مؤتمر باريس، وهي خطوة أرجو تقنينها وتعميمها لتشمل كل الوزارات وتتيح (...)

فترات الانتقال.. مصالح ومفاهيم 2021-06-06 19:10:32 بقلم : محمد عتيق مع سقوط النظام العسكري الأول في أكتوبر 1964دخلت عبارة "الفترة الانتقالية" في القاموس السياسي السوداني، ومهما كانت المقاصد والنوايا تجاه هذه العبارة فإنها ظلت تعني عملياً الترتيب العجول لإنتخابات برلمانية (...)


المزيد

فيديو


أخر التحاليل

صراع السلطة والفساد يضعان جنوب السودان على شفا الانهيار

2013-07-21 23:59:14 جوبا 21 يوليو 2013- أصدر نائب رئيس دولة جنوب السودان المستقلة حديثا رياك مشار، تحذيرا مبطنا للرئيس سلفاكير ميارديت، المدعوم من الغرب، بأن يتنحى عن منصبه، وتعهد بأنه سيسعى ليحل محله قبل أو بعد الانتخابات المقررة بحلول عام (...)

المسألة السودانية: فشل البناء الوطني وتجربة الإسلام السياسي

2013-02-11 12:01:08 بقلم ياسر عرمان 11 فبراير 2013 - بدايةً، أود أن أعرب عن عميق شكري وتقديري للجالية السودانية، وللناشطين السودانيين في ولاية كاليفورنيا. والشكر والتقدير موصولان أيضا لمعهد مونتيري للدراسات الدولية، ولمنظمة Global Majority (...)

تفكُّك الدَّولة السُّودانية: السِّيناريو الأكثر تَرجيحاً

2013-02-10 19:52:47 بقلم د. الواثق كمير kameir@yahoo.com مقدمة 1. تظل الأزمات السياسية المتلاحقة هي السمة الرئيس والمميِّزة للفترة الانتقالية منذ انطلاقها في يوليو 2005، في أعقاب إبرام اتفاقية السلام الشامل بين حكومة السودان ممثلة في حزب (...)
المزيد


أخر البيانات الصحفية

تصريح حول الجهود الجارية لترشيح الأستاذ أحمد حسين ادم لمنصب مفوض مفوضية السلام 2021-03-28 05:02:54 التاريخ : 13/ شعبان/1442 هـ الموافق :27 /03/2021 متجمع منظمات المجتمع المدني بالداخل و الخارج تصريح صحفي بناءً علي انتظام منظمات المجتمع المدني في مبادرة ترشيح الأستاذ أحمد حسين لمفوضية السلام وتداعي عدد كبير من (...)

السودان: إسكات المدافعات عن حقوق النساء 2016-03-31 20:23:10 اعتداءات جنسية وتهديدات من قبل قوات الأمن (نيروبي، 24 مارس/آذار 2016) – قالت "هيومن رايتس ووتش" في تقرير أصدرته اليوم إن قوات الأمن السودانية استخدمت العنف الجنسي والتهديد وأشكال أخرى من الانتهاكات لإسكات المدافعات عن (...)

المجموعة السودانية للديموقراطية أولاً في اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية 2016-02-19 21:45:54 يحتفل العالم في العشرين من فبراير من كل عام باليوم العالمي للعدالة الاجتماعية، وهو اليوم الذي خصصته الأمم المتحدة للفت الإنتباه لازمات التمييز والتهميش والإقصاء والحرمان والإستغلال بين وداخل الشعوب، وأهمية تحقيق العدالة (...)


المزيد

sports society politics military health general finances education environment economy culture

Copyright © 2003-2021 SudanTribune - All rights reserved.