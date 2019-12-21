تمديد عقد شركة تعدين مملوكة لقيادية بحزب البشير رغم مخالفتها اللوائح

الخرطوم 21 ديسمبر 2019- كشفت مصادر موثوقة لـ (سودان تربيون) السبت عن تجديد وزارة الطاقة والتعدين ممثلة "في الشركة السودانية للموارد المعدنية " و" لجنة التعدين" لعقد شركة تعدين مملوكة للقيادية المعروفة بالمؤتمر الوطني المحلول سعاد الفاتح.

سعاد الفاتح خاطبت موكب "الزحف الأخضر " المؤيد للبشير في 14 ديسمبر 2019

والشركة السودانية للموارد ولجنة التعدين هي اعلى جهات مخول لها اتخاذ القرار فيما يخص رخص وعقود التعدين.

وقالت المصادر إن القيادية المعنية امتلكت في العام 2015 مربع للتعدين عن الذهب بولاية البحر الاحمر ولم تسدد ما عليها من مطالبات ككل النافذين في النظام المعزول.

وقال أحد المصادر فضل عدم ذكر اسمه لـ (سودان تربيون) إن شركة "توكل للحلول المتكاملة المحدودة " المملوكة لسعاد الفاتح لم تقم باي عمل فني سوى اخذ عينات بسيطة لحين انتهاء اجل الاتفاقية في العام 2017، ليتم بعدها توجيه انذار قانوني للشركة بنزع المربع وهو اجراء روتيني بحسب المصدر يستغرق ما بين 40 -45 يوم.

واكد أن الجهات المسؤولة لم تقم بتحريك أي اجراء ضد الشركة في مخالفة صريحة للضوابط.

واضاف "في شهر ابريل عقب سقوط النظام تمت مخاطبة أعلى سلطة ــ "لجنة التعدين" ـ بنزع المربع، غير ان صاحبة الشركة وعبر مديرها تقدما بطلب استرحام".

وجاء في حيثيات الاسترحام إنهم بصدد الدخول في شراكة مع جهة أجنبية لتتم بناء على ذلك التوصية بالتمديد لثلاث سنوات كاملة في خطوة استثنائية ومخالفة صريحة.

ولفتت المصادر الى تلك الخطوة تمت بموافقة المسؤول المحسوب على كوادر النظام المعزول بعد رفعه توصية للجنة التعدين بان الشركة ستقوم بتوفيق اوضاعها المالية والفنية.