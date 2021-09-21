تنديد دولي واسع بالمحاولة الانقلابية المحبطة في السودان

الخرطوم 21 سبتمبر 2021- ابدت دول الترويكا (الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والنرويج) رفضها أي محاولات لتقويض الحكومة الانتقالية في السودان، كما دانت الأمم المتحدة والاتحاد الأوربي المحاولة الانقلابية التي اعلن احباطها الثلاثاء بالخرطوم.

الاتحاد الأوروبي

وأكدت دول الترويكا في بيان الثلاثاء دعمها القوي لعملية الانتقال الديمقراطي للسودان كما شددت على رفضها أي محاولات لعرقلة أو تعطيل جهود الشعب السوداني لإنشاء مستقبل ديمقراطي سلمي ومزدهر.

وحثت المكونان المدني والعسكري -وجميع الفاعلين السياسيين للعمل معًا لمنع التهديدات التي تواجه الانتقال الديمقراطي، وإنشاء مؤسسات انتقالية، ومعالجة التوترات في الشرق والمناطق الأخرى.

وقالت دول الترويكا "يجب على أولئك الذين يسعون لتقويض عملية الانتقال التي يقودها المدنيون أن يفهموا أن شركاء السودان الدوليين يقفون بحزم خلف شعب السودان وحكومته الانتقالية".

من جهته دان، الممثل الاعلى للاتحاد الأوربي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيف بوريل فونتيليس، المحاولة الانقلابية الفاشلة.

وقال في بيان "يدين الاتحاد الأوربي بشدة محاولة الانقلاب التي وقعت اليوم في السودان".

وأعلن بوريل مواصلة دعم الحكومة الانتقالية في السودان لتحقيق السلام والازدهار والديمقراطية في البلاد.

بدوره ندد الممثل الخاص الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم المرحلة الانتقالية في السودان فولكر بيرتس محاولة الانقلاب العسكري.

وأكد ادانة الامم المتحدة "لأي محاولة انقلابية او غير ذلك لتقويض عملية الانتقال السياسي والديمقراطي والطبيعة التعددية للدولة كما جاء في الوثيقة الدستورية".

واكد بيرتس رفض الامم المتحدة لأي دعوات للقيام بانقلاب عسكري أو تبديل الحكومة الانتقالية بحكم عسكر.

وجدد دعم الامم المتحدة المستمر بتقديم المساعدة والمشورة والدعم للحكم المدني الشامل في السودان كما شدد على ضرورة إستمرارجميع أصحاب المصلحة بالالتزام بالعملية الانتقالية الشاملة وتحقيق تطلعات الشعب السوداني نحو مستقبل سلمى ومستقر وديمقراطي.