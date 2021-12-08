تنقلات واسعة في وزارة الثروة الحيوانية رغم قرارات رئيس الوزراء

الخرطوم 8 ديسمبر 2021- كشفت مصادر موثوقة في قطاع الثروة الحيوانية عن تنقلات واسعة أسمتها بالعشوائية طالت مايقارب 80 موظفاً في درجات وظيفية مختلفة .

وتعاني وزارة الثروة الحيوانية من مشكلات وتعقيدات إدارية كبيرة أسهمت في تراجع الأداء بشكل لافت.

وقالت المصادر لـ" سودان تربيون" الأربعاء إن التنقلات تمت عبر قائمتين وبصورة عشوائية لكوادر الوزارة وان كثير من تم نقلهم لا يمتون بصلة للإدارات التي نقلوا إليها.

وبعد الاتفاق السياسي الأخير بين حمدوك والبرهان صدر التوجيه بالرقم 29 من رئيس الوزراء عبد الله حمدوك بإلغاء كل التنقلات التي تمت عقب قرارات 25 أكتوبر.

ونوهت المصادر إلى أن الوكيل المكلف رفض تنفيذ توجيهات رئيس مجلس الوزراء بإلغاء كل التعيينات والتنقلات التي تمت بعد 25 أكتوبر.

وأشارت إلى أن عدد من الوزارات نفذت توجيهات رئيس الوزراء بينها وزارات الصحة والعدل بخلاف وزارة الثروة الحيوانية.

وأوضحت أن التنقلات يفترض بحسب اللوائح ألا تصدر من الوزير لأنه غير مختص وهي من سلطات وكيل الوزارة بعد التشاور مع الوزير.

لكن وزير الثروة الحيوانية والسمكية حافظ عبد النبي قال لـ" سودان تربيون" إن التنقلات التي تمت عادية وهي ليست جديدة ولاعلاقة لها بقرارات 25 أكتوبر.

ولفت إلى تنقلات كانت قبل ذلك التاريخ حيث يجري العمل علي دراسة هيكلة الوزارة وتابع "لدينا لجنة معنية بذلك ومن الممكن دمج الإدارات المتشابهة بحسب توجيهات مجلس الوزراء".

وأردف الوزير بالقول " متى ما تطلب الأمر تجويد الأداء تستمر التنقلات ولدينا لجنة تعمل على تقييم الأداء وان النقل يكون حسب التخصص والغرض هو تطوير الأداء وزيادة الإنتاج".

ونوه إلى أن وزراء السلام مستثنون من قرارات حل الحكومة.

وحول عدم اختصاص الوزير بالتنقلات أوضح أنه بحسب الدرجات الوظيفية من الخامسة وأدنى من اختصاص الوكيل بينما الدرجات والأولى الثانية من اختصاصات الوزير.

يشار إلى أن الثروة الحيوانية من بين الوزارات ضمن حصة حركات الكفاح المسلح الموقعة على اتفاق السلام بجوبا حيث نص الاتفاق على منحهم 25% من حقائب الوزارات التنفيذية.