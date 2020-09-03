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تواصل إضراب عمال مياه الخرطوم عن الطعام والوالي يستجيب لمطلب واحد

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الخرطوم 3 سبتمبر 2020 – استمر عمال هيئة مياه ولاية الخرطوم في الاعتصام والاضراب عن الطعام لليوم الثاني على التوالي، أمام مبني الحكومة المحلية، للضغط عليها لتنفيذ مطالب خاصة بمحاربة الفساد فيها وتحسين أوضاعهم المالية.

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ايمن خالد والي ولاية الخرطوم

ورفع العاملون خلال أوقات سابقة، مذكرة إلى والي الخرطوم ورئيس الوزراء، تطالب بمحاربة الفساد في الهيئة وتنفيذ إصلاحات، كما نظموا مواكب احتجاجية إلى مقر مجلس الوزراء.

وسجل والي الخرطوم أيمن نمر، زيارة إلى المعتصمين وأصدر قرارًا بحل مجلس إدارة هيئة مياه ولاية الخرطوم.

ويطالب العاملون بتكوين لجنة لإزالة التمكين في الهيئة وإقالة مديرها العام ومجلس إدارتها ومدراء الإدارات العليا، إضافة إلى أوضاع مالية تحقق العدالة بما بتناسب وجهدهم، علاوة على مراجعة إيرادات الهيئة وعقودات مشروعاتها ومراجعة التنفيذ والاستلام وسنوات الضمان.

وقررت اللجنة التسييرية لهيئة مياه ولاية الخرطوم، الأربعاء، إقامة الاعتصام أمام مقر الحكومة الانتقالية والإضراب عن الطعام إلى أن يُستجاب لمطالبهم كاملة.

وفي سياق آخر أصدر والي الخرطوم قرارات بحل إدارات: صندوق تنمية الزراعة والثروة الحيوانية، مؤسسة الخرطوم الزراعية للتمويل الأصغر، شركة تقانة النخيل، هيئة الطرق والجسور ومصارف المياه، هيئة الورش المركزية، شركة الخرطوم للأمن الغذائي، مؤسسة التنمية الاجتماعية، مؤسسة تشغيل الخريجين، مجلس الاشخاص ذوي الاعاقة، مجلس رعاية الطفولة، مجلس المسؤولية الاجتماعية، مجلس رعاية الايتام، إدارة صندوق التمكين الاجتماعي، مفوضية العمل الطوعي والإنساني وهيئة تنمية الصناعات والأعمال الصغيرة.

كما قرر إعفاء المدير التنفيذي محلية جبل أولياء، بعد مطالبات شعبية بإقالته. وأعفي 11 ضابطاً إدارياً من مهامهم وجرى تحويلهم إلى المجلس الأعلى للحكم المحلي دون أعباء، كما نقل 4 موظفين آخرين من وحداتهم بلا مهام وظيفية إلى ذات المجلس. وقرر الوالي أيضًا تعيين الصادق الزين الطيب مديرا عاما لهيئة نظافة ولاية الخرطوم.



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