تواصل تدفقات الاثيوبيين الى السودان يرفع العدد الى أكثر من 50 ألف لاجئ

- لاجؤون في حمدايت بانتظار الحصول على حصة طعام .. صورة لـ "سودان تربيون"
القضارف 6 ديسمبر 2020-استمرت تدفقات اللاجئين الاثيوبيين صوب الأراضي السودانية بشرق البلاد، ليرتفع مجموع الواصلين الى أكثر من 50 ألف لاجئ.
وقالت مصادر موثوقة لـ"سودان تربيون" إن معسكرات استقبال اللاجئين الاثيوبيين الفارين من الحرب بين الجيش الاثيوبي وجبهة تحرير التقراي استقبلت الأحد مئات الفارين الجدد.
وأضافت "ارتفع العدد الكلي للأثيوبيين الى 50530 لاجئ منهم 34184 بمعسكر حمدايت بعد دخول 553 لاجي اليوم الأحد".
وأفادت المصادر أن عدد اللاجئين داخل معسكر الهشابة قفز إلى 16264 تم ترحيل 11250 منهم إلى معسكر "ام راكوبة" في محلية القلابات الشرقية.
وأشارت معلومات متطابقة الى تجدد الصراعات في اقليم بني شنقول بين الجيش، الاثيوبي وبعد المعارضين مما أدى إلى نزوح أكثر من 545 إلى ولاية النيل الأزرق.
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