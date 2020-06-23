توافق سوداني مصري على مشروع قرار عربي بشأن سد النهضة

أعمال بناء سد النهضة توشك على الاكتمال .. صورة لـ"رويترز"

الخرطوم 23 يونيو 2020 - أعلن السودان، الثلاثاء، توافقه مع مصر، على مشروع قرار عربي مرتقب بشأن سد النهضة، بعد التنسيق التام بين البلدين.

وكشف وزير الدولة بوزارة الخارجية السودانية، عمر قمر الدين خلال كلمته بالاجتماع في اجتماع لمجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري لبحث التطورات بشأن ليبيا وسد النهضة الإثيوبي، عن "توافق السودان ومصر على مشروع القرار العربي بشأن سد النهضة بعد التنسيق التام بين البلدين"، دون تفاصيل عن مشروع القرار.

وأشار قمر الدين، وفقا لبيان صادر عن وزارة الخارجية، تلقته "سودان تربيون"، إلى توافق السودان ومصر وإثيوبيا على 90 بالمئة من النقاط الخلافية، كما أكد استعداد السودان التام لتقريب وجهات النظر بين إثيوبيا ومصر.

وأكد أن "السودان طرف أصيل في مفاوضات سد النهضة"، فيما دعا "البلدين للاستمرار في عملية التفاوض البناء والابتعاد عن التصعيد".

كما أكد على "حق إثيوبيا في الاستفادة من مواردها المائية وحق السودان ومصر في الحفاظ على أمنها المائي".

والاثنين، حثت الأمم المتحدة، على "حل الخلافات العالقة بشأن سد النهضة سلميا".

فيما أعلنت أثيوبيا اكتمال إنشاء 74 % من السد، الذي قالت إنها ستبدأ في ملئه اعتبارا من يوليو المقبل، مقابل رفض سوداني مصري للملء بقرار أحادي من دون اتفاق.

وتعثرت المفاوضات بين مصر وإثيوبيا والسودان، على مدار السنوات الماضية، أحدثها منذ نحو أسبوع، وسط اتهامات متبادلة بين القاهرة وأديس أبابا بـ"التعنت" و"الرغبة في فرض حلول غير واقعية".